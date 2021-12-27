Emekliye zam müjdesi! Emekli zam oranı ne kadar olacak? AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama

Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlarda yapılacak ek zamda.
Onları sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Nasıl dün asgari ücretle ilgili vatandaşlarımıza ortaya koyduğumuz tavır karşılığını vermişse ve bunun sadece vergiyi kaldırmak suretiyle bütçemize 43 milyar TL bir maliyet getirmiş olsa da milletimiz için işçi ve işverenimiz için biz bunu istemişsek aynı düzenlemenin emeklilerimiz için de ortaya çıkacağının teminatını verelim.
ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK
Vatandaşlarımızı bugüne kadar ne kur kumpaslarına ne faize ne de enflasyona yenik düşürmedik. Emekli maaşlarını, küresel enflasyona bağlı durum karşısında vatandaşların alım gücünü artıracak şekilde düzenleyeceğiz.