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    • Ekonomi
    • 27.12.2021 17:09
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    • 27.12.2021 17:36
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    Emekliye zam müjdesi! Emekli zam oranı ne kadar olacak? AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama

    Son dakika haberi... Milyonlar asgari ücret zammı sonrası gözünü emekli maaşlarına yapılması planlanan zam oranına çevirdi. Emekli maaş zammıyla ilgili AK Parti kanadından sevindiren bir haber geldi. Peki emekli zam oranı ne kadar olacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

    Emekliye zam müjdesi! Emekli zam oranı ne kadar olacak?

    Asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklinin gözü maaşlarda yapılacak ek zamda.

    Onları sevindiren haber AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'dan geldi.

    İşte o açıklamalardan satır başları;
    Nasıl dün asgari ücretle ilgili vatandaşlarımıza ortaya koyduğumuz tavır karşılığını vermişse ve bunun sadece vergiyi kaldırmak suretiyle bütçemize 43 milyar TL bir maliyet getirmiş olsa da milletimiz için işçi ve işverenimiz için biz bunu istemişsek aynı düzenlemenin emeklilerimiz için de ortaya çıkacağının teminatını verelim.

    ALIM GÜCÜNÜ ARTIRACAK
    Vatandaşlarımızı bugüne kadar ne kur kumpaslarına ne faize ne de enflasyona yenik düşürmedik. Emekli maaşlarını, küresel enflasyona bağlı durum karşısında vatandaşların alım gücünü artıracak şekilde düzenleyeceğiz.

        Oran olarak orada sadece ücret artışı değil aynı zamanda hem kamusal mükellefiyetler açısından işçi ve işverenin üzerindeki yükü de almak üzere düzenleme yapmıştık. Buna yakın bir düzenleme olacağını ifade edebilirim.

        İnşallah emeklilerimizle ilgili yapılacak zam da asgari ücretteki artışı da doğrulayacak. Vatandaşımızı enflasyon karşısında mağdur etmeyecek.



        AK PARTİ'Lİ KURTULMUŞ: ÜZERİMİZE DÜŞEN SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEYE DEVAM EDİYORUZ
        AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş da geçtiğimiz günlerde emekli ve memur zamlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Kurtulmuş, "Fiyatlar yükseliyor. Fiyatları indirmek için mücadele ederken diğer taraftan milletimizin alım gücünü artırmak için hem asgari ücreti tarihi bir şekilde yükseltiyor hem de önümüzdeki günlerde inşallah memur ve emekli maaşlarında da düzenlemeler yapılarak, vatandaşımızın alım gücünün azalmaması için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam ediyoruz. Asgari ücret 4 bin 253 lira oldu. İnşallah memura da gerekli zamlar verilecek" dedi.

            BAKAN NEBATİ'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI
            Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati katıldığı canlı yayında şu açıklamaları yaptı: Emeklilerimizle ilgili arkadaşlarımız zaten çalışıyor. Bununla ilgili yapılacak iyileştirmelerin, emeklilerimizi de mutlu edecek bir iyileştirme olacağına yönelik benim de kanaatim çok yüksek. İlgili bakanlık çalışmasının neticesinde, hangi noktaya geleceğimizi hep beraber görmüş olacağız.

            GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA
            Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verisine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu.

            Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece aralık kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde.



                Buna paralel veya daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16'ya dayanacak. Yüzde 3.5'lik aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon yüzde 14.33 olacak.

                Eğer aylık enflasyon yüzde 4.1 olursa zam yüzde 15'e, aylık enflasyon yüzde 5 olursa zam oranı yüzde 16'ya ulaşacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha yukarı çekecek.

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                Haberler Ekonomi Emekliye zam müjdesi! Emekli zam oranı ne kadar olacak? AK Parti'den emekli zammıyla ilgili yeni açıklama
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