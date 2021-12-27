Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden tarıma destek! HANGEL işbirliğiyle çiftçilere ekipmanlar dağıtılıyor

Kırsalda kalkınmayı sağlamak ve çiftçinin daha yüksek kazanç elde etmesi için nitelikli tarım ve hayvancılığı önceleyen Büyükşehir Belediyesi, fide ve fidan dağıtımından ürün toplama merkezlerine kadar her alanda çiftçiyi desteklemeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) tarafından alınan ekipmanlar, düzenlenen törenle Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Harmancık, Orhangazi, Yenişehir, Büyükorhan, Mudanya, Orhaneli ve İznik ilçelerinde ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtıldı. Destek kapsamında 8 adet ceviz kırma makinesi, 4 adet ceviz silkeleme makinesi, 13 adet salça makinesi, çilek sırt makinesi, dal parçalama makinesi, gübre atar çizel makinesi, traktör arkası pistonlu çayır ve ot biçme makinesi, helezon yem ezme makinesi, yem kırma makinesi ve taş kırma makinesi çiftçilere teslim edildi. Ayrıca birçok ilçeye tohum desteği verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Gıda ve tarım çok hassas bir konu. Tarımda ısrarcı olan, yatırım yapan, bilinçlenme altyapısı oluşturan tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Evet daha yapacağımız çok iş var" dedi.