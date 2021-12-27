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    Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden tarıma destek! HANGEL işbirliğiyle çiftçilere ekipmanlar dağıtılıyor

    Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Bursa’da üretim kalitesinin artırılması amacıyla’ HAGEL işbirliğinde 10 ilçedeki yüzlerce çiftçi için ceviz kırma, ceviz silkeleme, salça, çilek sırt, dal parçalama, gübre atar çizel, yem ezme, yem kırma ve taş kırma makine ekipmanları dağıttı.

    Tarımda makineleşmeye destek

    Kırsalda kalkınmayı sağlamak ve çiftçinin daha yüksek kazanç elde etmesi için nitelikli tarım ve hayvancılığı önceleyen Büyükşehir Belediyesi, fide ve fidan dağıtımından ürün toplama merkezlerine kadar her alanda çiftçiyi desteklemeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) tarafından alınan ekipmanlar, düzenlenen törenle Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Harmancık, Orhangazi, Yenişehir, Büyükorhan, Mudanya, Orhaneli ve İznik ilçelerinde ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtıldı. Destek kapsamında 8 adet ceviz kırma makinesi, 4 adet ceviz silkeleme makinesi, 13 adet salça makinesi, çilek sırt makinesi, dal parçalama makinesi, gübre atar çizel makinesi, traktör arkası pistonlu çayır ve ot biçme makinesi, helezon yem ezme makinesi, yem kırma makinesi ve taş kırma makinesi çiftçilere teslim edildi. Ayrıca birçok ilçeye tohum desteği verildi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Gıda ve tarım çok hassas bir konu. Tarımda ısrarcı olan, yatırım yapan, bilinçlenme altyapısı oluşturan tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Evet daha yapacağımız çok iş var" dedi.



    BURSA TOPRAĞI BÜYÜKŞEHİR'LE BEREKETLENİYOR
    Bursa Büyükşehir Belediyesi, 5 milyon fide fidan dağıtımı hedefine emin adımlarla ilerliyor. Çiftçilere daha önce 650 bin fide fidan dağıtmıştı. Şimdi de 147 bin 100 adet yaban mersini, 150 bin adet ahududu, 495 bin adet çilek, 9 bin 900 adet goji berry, gibi birçok farkıl fidan ve tohum dağıttı.



    EN EKONOMİK SU
    Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılı su tarifeleri kıyaslandığında Türkiye'nin en büyük 5 şehri arasında suyu en ekonomik şekilde vatandaşla buluşturan belediye oldu. BUSKİ, 2022 Ocak itibariyle konutlarda suyun metreküp fiyatını 4,98 ve atık su 1.24 TL olarak belirledi.



        TOPRAK ANALİZİNE BÜYÜK İLGİ
        İnegöl Belediyesi'nin çiftçiyi desteklemek adına başlattığı Toprak Analizi uygulaması yoğun ilgi görüyor. Yerel yönetim ile çiftçi arasında Türkiye'de ilk kez yapılan bu işbirliğine ilk 2 ayda 300 kişi başvurdu. Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugüne kadar imkanlarımızın elverdiği şartlar altında hep çiftçimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz" dedi. Toprak numunelerinin toplanması için özel torbalar hazırlandı. Muhtarlıklar organizasyonu ile vatandaşlara ulaştırılan bu torbalar, numunelerin konulmasının ardından yine muhtarlıklar tarafından toplanarak İnegöl Belediyesi'ne teslim ediliyor.



        İsteyen vatandaşlar kendileri de numuneleri doğrudan İnegöl Belediyesi'ne ulaştırabiliyor. Toprak analizleri İnegöl Belediyesi'nde toplanarak belirli aralıklarla anlaşmalı Toprak Tahlil Laboratuvarında çiftçilerden hiçbir bedel talep edilmeden yaptırılıyor. Eylül ayında başlayan uygulamada, ilk 2 aylık süreçte kırsal mahallelerden 300 çiftçi, numune göndererek toprak tahlili yaptırdı.



        DOĞA ŞÖLENİ
        Kahramanmaraş'ın Merkez ilçesi Onikişubat Belediyesi 2023 yılında ev sahipliği yapmaya hak kazandığı EXPO projesini 'Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık' ana temasıyla 6 ay boyunca sürecek bir fuar olarak gerçekleştirecek. 23 Nisan – 31 Ekim 2023 arasında yapılacak fuara en az 50 ülkeden 2 milyona yakın misafir beklenmektedir. Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, "Çok özel bir çalışma hazırlıyoruz" dedi.

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        5 büyükşehirde en ekonomik su Bursa’da
        Haberler Ekonomi Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden tarıma destek! HANGEL işbirliğiyle çiftçilere ekipmanlar dağıtılıyor
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