Fırsatçı zincir marketlere geçit yok! Sebepsiz zam yapan 5 markete ceza

SABAH'ta yer alan habere göre, Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, cuma günü toplandı. Bazı marketlerin ürün alış fiyatları artmamasına rağmen birtakım ürün gruplarında yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam yaptığı tespit edildi.