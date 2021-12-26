Fırsatçı zincir marketlere geçit yok! Sebepsiz zam yapan 5 markete ceza

Kırmızı ve beyaz et ile süt ürünlerinde alış fiyatları artmadan zam yapan zincir marketlere ceza geldi.
SABAH'ta yer alan habere göre, Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, cuma günü toplandı. Bazı marketlerin ürün alış fiyatları artmamasına rağmen birtakım ürün gruplarında yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam yaptığı tespit edildi.
5 MARKET YAKALANDI
Marketlerin beyaz et, kırmızı et, tavuk kanadı, beyaz peynir, kaşar peyniri gibi ürünlerde alış maliyetleri artmamasına rağmen yaptıkları zam oranlarının ticareti bozucu ve vatandaşı mağdur edici faaliyet olarak değerlendirildiği belirtildi.