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    • Ekonomi
    • 26.12.2021 07:00
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    • 26.12.2021 07:00
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    Fırsatçı zincir marketlere geçit yok! Sebepsiz zam yapan 5 markete ceza

    Döviz kurlarındaki düşüşün ardından herkes marketler raflarına yansımasını merak ediyor. Fırsatçı marketler fiyat etiketlerinde değişikliğe gitmezken beyaz ve kırmızı et ile peynire ürün alış maliyetleri artmamasına rağmen % 20 zam yapan zincir marketler yakalandı. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, sebepsiz zam yapan 5 markete ceza kesti

    Fırsatçı zincir marketlere geçit yok!

    Kırmızı ve beyaz et ile süt ürünlerinde alış fiyatları artmadan zam yapan zincir marketlere ceza geldi.

    SABAH'ta yer alan habere göre, Fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kurulan Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, cuma günü toplandı. Bazı marketlerin ürün alış fiyatları artmamasına rağmen birtakım ürün gruplarında yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam yaptığı tespit edildi.

    5 MARKET YAKALANDI
    Marketlerin beyaz et, kırmızı et, tavuk kanadı, beyaz peynir, kaşar peyniri gibi ürünlerde alış maliyetleri artmamasına rağmen yaptıkları zam oranlarının ticareti bozucu ve vatandaşı mağdur edici faaliyet olarak değerlendirildiği belirtildi.

        Kurul, bu kapsamda maliyeti artmamasına rağmen vatandaşa sattığı ürünlere yüzde 20'yi aşan oranda zam yaptığı tespit edilen A101, Bim, Şok, CarrefourSa ile Metro marketlere idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

        Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği kapsamında marketlere 14 bin 860 lira ile 143 bin 860 lira arasında değişen oranlarda ceza uygulayacak.
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        Haberler Ekonomi Fırsatçı zincir marketlere geçit yok! Sebepsiz zam yapan 5 markete ceza
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