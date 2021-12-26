Turizmde yılbaşı coşkusu! 30 bin TL'lik oteller bile doldu! İşte yılbaşı otel fiyatları

SABAH'ta yer alan habere göre, Yabancı turist ilgisinin de çok yüksek olduğunu belirten turizmciler, "En yüksek talebi 2019'dan 2020'ye girdiğimiz yılbaşında yaşamıştık. Sonrasında ise pandemi etkisini hissettik. Bu yıl talep çok güçlü. Kayak bölgelerindeki günlük 30 bin TL olan üst segment oda dahi dolu. Katar, Ukrayna, Rusya, İran ve Polonya'dan yüksek bir ilgi var. Yılbaşını yüzde 100 dolu geçireceğiz" diyor.