Milyonlarca vatandaş döviz kurlarındaki düşüşün ardından marketlerdeki fiyatlara yansıma bekliyor. Bir çok market halen fiyatlarını sabit tutuyor. Hal böyle olunca da ceza kesiliyor. Fırsatçı zincir marketlere geçit verilmeyerek Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu bazı ürünlerin alış fiyatları artmadan zam yapan zincir marketleri tespit ederek cezai işlem uyguladı. Peki Hangi marketler fiyat düşürmedi? İndirim yapmayan marketler! Fiyatları düşürmeyen marketlere ne kadar, kaç TL ceza veriliyor?
Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kuruldu. Geçtiğimiz cuma günü toplanan kurul marketlerin ürün alış fiyatları artmamasına rağmen birtakım ürün gruplarında yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam yaptığını tespit etti.
5 MARKET TESPİT EDİLDİ
Marketlerin beyaz et, kırmızı et, tavuk kanadı, beyaz peynir, kaşar peyniri gibi ürünlerde alış maliyetleri artmamasına rağmen yaptıkları zam oranlarının ticareti bozucu ve vatandaşı mağdur edici faaliyet olarak değerlendirildiği belirtildi.
HANGİ MARKETLERE CEZA KESİLDİ?
Maliyeti artmamasına rağmen vatandaşa sattığı ürünlere yüzde 20'yi aşan oranda zam yaptığı tespit edilen A101, Bim, Şok, CarrefourSa ile Metro marketlere idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.
KAÇ TL CEZA VERİLİYOR?
Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği kapsamında marketlere 14 bin 860 lira ile 143 bin 860 lira arasında değişen oranlarda ceza uygulayacak.