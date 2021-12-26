Hangi marketler fiyat düşürmedi? İndirim yapmayan marketler! Fiyatları düşürmeyen marketlere ne kadar, kaç TL ceza veriliyor?

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu fahiş fiyat artışları ve stokçuluk uygulamalarına yönelik denetim ve incelemelerde bulunmak üzere kuruldu. Geçtiğimiz cuma günü toplanan kurul marketlerin ürün alış fiyatları artmamasına rağmen birtakım ürün gruplarında yüzde 20'leri aşan oranlarda sebepsiz yere zam yaptığını tespit etti.

5 MARKET TESPİT EDİLDİ

Marketlerin beyaz et, kırmızı et, tavuk kanadı, beyaz peynir, kaşar peyniri gibi ürünlerde alış maliyetleri artmamasına rağmen yaptıkları zam oranlarının ticareti bozucu ve vatandaşı mağdur edici faaliyet olarak değerlendirildiği belirtildi.