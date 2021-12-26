En ucuz oda 2 bin TL! Kış turizmi cep yakıyor

Kış aylarıyla birlikte kayak merkezlerine yağan kar hareketliliği artırdı. Başta Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartepe ve Kartalkaya olmak üzere tüm turizm merkezlerinde otellerde rezervasyonlar artıyor.

Özellikle Rus ve Ortadoğulu turistlerin ilgi gösterdiği merkezlerde fiyatlar da el yakıyor. Aralık ayında Uludağ'da 2 kişi tam pansiyon tatil yapmak isteyenlerin standart odada tatil için 2 bin 125 ile 9 bin 428 lira arasında ödeme yapması gerekiyor.

Kartalkaya'da aynı tarihlerde tam pansiyon 2 kişi konaklamak isteyenlerin 3 bin 120 ile 11 bin 195 lira arasında ödeme yapması gerekiyor. Erciyes Kayak Merkezi'nde ise aynı tarihlerde 2 kişi tam pansiyon tatilin faturası 2 bin 430 ile 6 bin 750 lira arasında değişiyor.