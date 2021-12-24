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    • Ekonomi
    • 24.12.2021 17:48
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    • 24.12.2021 18:49
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    Son Dakika! Akaryakıt fiyatları düşüş trendine girdi... Otogaza (LPG) 72, motorine ise 5 kuruş indirim geldi!

    Gelen son dakika haberine göre, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), benzinde 41 kuruş, motorinde 46 kuruş, LPG'de 1,72 TL indirime gidildiğini duyurdu. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere otogaza 72, motorine ise 5 kuruş indirim geldi.

    Otogaza 72, motorine ise 5 kuruş indirim geldi

    Son dakika haberleri... EPGİS benzinde 41 kuruş, motorinde 46 kuruş, LPG'de 1,72 TL indirime gidildiğini duyurdu. İndirimlerin büyük oranda ÖTV'te artış olarak gerçekleştiği belirtilirken, motorinde 5 kuruş, LPG'de 72 kuruşluk indirim pompa fiyatlarına yansıyacak.

    EPGİS'ten yapılan açıklama şöyle:

    "Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 0,41 Motorinde 0,40 LPG'de 1 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

    Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG'de 72 Motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."

    İNDİRİM SONRASI FİYATLAR

    Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinde 40 kuruş, LPG'de ise 1 lira ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak.

        Benzine gelecek 41 kuruşluk indirimin tamamı ise ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak.

        İSTANBUL FİYATLARI

        İndirimlerin ardından LPG'nin litre fiyatı Ankara'da ortalama 8,75 liradan 8,03 liraya, İstanbul'da ortalama 8,70 liradan 7,98 liraya ve İzmir'de 8,58 liradan 7,86 liraya inecek.

        ANKARA'DA SON DURUM

        Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 11,53 liradan 11,48 liraya, İstanbul'da ortalama 11,47 liradan 11,42 liraya ve İzmir'de 11,55 liradan 11,50 liraya düşecek.

        DEVLET 60 MİLYAR LİRA FERAGAT ETTİ

            Akaryakıt fiyatlarında 2018 mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş ÖTV destekleriyle zamlar tüketiciye yansıtılmamıştı. Eşel mobil sistemiyle devletin akaryakıt fiyatlarını sabit tutmak için bu yıl sonu itibarıyla feragat ettiği rakamın 60 milyar liranın üstünde olacağı hesaplanıyor.

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            Otogaza 72, motorine ise 5 kuruş indirim geldi
            Haberler Ekonomi Son Dakika! Akaryakıt fiyatları düşüş trendine girdi... Otogaza (LPG) 72, motorine ise 5 kuruş indirim geldi!
                SON DAKİKA