Son Dakika! Akaryakıt fiyatları düşüş trendine girdi... Otogaza (LPG) 72, motorine ise 5 kuruş indirim geldi!

"Akaryakıt Ürünlerinde ÖTV Düzenlemesi 25/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere Benzinde 0,41 Motorinde 0,40 LPG'de 1 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV'de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır.

Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG'de 72 Motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir."