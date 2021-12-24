LPG fiyatları ne kadar oldu? LPG ve motorinde indirim! Opet, BP, Petrol Ofisi, Shell otogaz ve motorin litre fiyatı kaç TL?

LPG FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, "Akaryakıt Fiyatlarında İndirim 25/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; LPG'de 72, Motorinde 5 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir." denildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinde 40 kuruş, LPG'de ise 1 lira ÖTV'deki kaybın giderilmesinde kullanılacak.



Benzine gelecek 41 kuruşluk indirimin tamamı ise ÖTV'nin yerine konulmasında kullanılacak. Böylece benzinde 49 kuruşluk daha ÖTV marjı kaldı. Bunun üzerinde yapılacak indirimler pompaya yansıyacak.