Kripto para yasası ne zaman çıkacak? Kripto para yasası neleri içeriyor, maddeleri nelerdir?

Türkiye'nin yeni ekonomi modeliyle sıçrama yapacağını söyleyen Erdoğan, "Önümüzde fırsatlar kadar riskler olduğunu da biliyoruz. Bu riskleri almaya değer" diye konuştu.

Körfez ülkeleri, Azerbaycan ile swap görüşmeleri olduğunu da söyleyen Erdoğan, "Olumlu haberler geliyor" dedi.