Kripto para yasası hakkında önemli bir son dakika gelişmesi yaşandı. Başkan Erdoğan kripto para yasasıyla ilgili son durumu vatandaşlara açıkladı. Açıklama sonrası detaylar merak ediliyor. Peki, kripto para yasası ne zaman çıkacak? Kripto para yasası neleri içeriyor, maddeleri nelerdir? İşte son gelişmeler...
KRİPTO PARA YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?
Başkan Erdoğan açıklamasında, "Kripto para yasası hazır, gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız." ifadelerini kullandı.
Ekonomi gazetecileriyle buluştuğu toplantıda konuşan Başkan Erdoğan, kur artışı sırasında yükselen fiyatların hızlı bir şekilde düşmesini istedi. Toplantı sırasında kripto para çalışmalarına ilişkin bilgi veren Erdoğan, "Yasa hazır yakında gecikmeden Meclis'e göndereceğiz" dedi.
Erdoğan toplantıda kripto para konusunda mesajlar verdi. Kripto para yasasının hazır olduğunu söyleyen Erdoğan, "Gecikmeden Meclis'e göndererek bu konuda adım atacağız" dedi.
Başkan Erdoğan, Kur Korumalı Mevduat için ise "Vatandaş parasının garantisinin hazine garantörünün Merkez Bankası olduğunu görecek" ifadelerini kullandı.