Elektrik ve doğalgazda kademeli faturalar nasıl işleyecek?

Dönmez kademeli faturalandırmada, 4 kişilik ailenin 100 metrekarelik evdeki temel elektrik kullanımının esas alındığını belirtti. Bir grup gazeteciye açıklama yapan Dönmez, elektrikte birinci kademede ödemenin herkes için aynı olacağını, belirlenen tutarı aşan kullanımlarda da aradaki farkın ikinci kademeden hesaplanacağını söyledi. Dönmez, şunları kaydetti:
Hedefimiz yıl başına yetiştirebilmek. Ama şirketlerin yazılımlarında değişiklikler olması gerekecek çünkü okuma sistemleri şu an tek kademe. Önümüzdeki hafta bu konuları netleştireceğiz."