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    • Ekonomi
    • 24.12.2021 08:39
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    • 24.12.2021 08:48
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    Elektrik ve doğalgazda kademeli faturalar nasıl işleyecek?

    Milyonlarca kişiyi ilgilendiren kademeli faturanın detayları belli oldu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrikte geçilecek kademeli tarife ile birinci kademede ödemenin herkes için aynı olacağını, belirlenen tutarın üzeri için ikinci kademe üzerinden fark hesaplanacağını bildirdi.

    Dönmez kademeli faturalandırmada, 4 kişilik ailenin 100 metrekarelik evdeki temel elektrik kullanımının esas alındığını belirtti. Bir grup gazeteciye açıklama yapan Dönmez, elektrikte birinci kademede ödemenin herkes için aynı olacağını, belirlenen tutarı aşan kullanımlarda da aradaki farkın ikinci kademeden hesaplanacağını söyledi. Dönmez, şunları kaydetti:

    "Bu yılın başından itibaren kademeli faturalandırmayla ilgili çalışıyoruz. Elektrik tarafında EPDK ve EÜAŞ, doğalgaz tarafında da BOTAŞ çalışıyor. Kademeli tarifeyle amacımız dar gelirli ailelerin alım gücüne destek olmak.

    Hedefimiz yıl başına yetiştirebilmek. Ama şirketlerin yazılımlarında değişiklikler olması gerekecek çünkü okuma sistemleri şu an tek kademe. Önümüzdeki hafta bu konuları netleştireceğiz."

        100 METREKARELİK EV
        Kademeli faturalandırmada 4 kişilik hane halkının 100 metrekarelik bir evdeki temel elektrik enerjisi ihtiyacının temel alındığını ifade eden Dönmez, "EPDK'nın elinde Türkiye ortalamasında hanelerin kullandığı ortalama elektrik tüketimi de var. Birinci kademede asgari ihtiyaçları karşılayacak seviyede bir rakamdan bahsediyoruz" ifadesini kullandı.

        Sistemin işleyişini anlatan Dönmez, "Örneğin; 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak" dedi.

        'KLİMA TEMEL İHTİYAÇ DEĞİL'
        Elektrikteki 1. kademenin hangi cihaz kullanımlarını kapsayabileceği sorusunu yanıtlayan Dönmez, "1. kademede klima olur mu, teorik olarak mümkün.

        Doğalgaz ve elektrikte kademeli fatura dönemi!

            Limitin içinde kaldıktan sonra ne kullanırsan kullan. Ama odanın iklimlendirilmesini temel ihtiyaç olarak görmüyoruz" dedi. Dönmez yeni dönemde elektrik faturalarının şeffaf olacağını söyledi.
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