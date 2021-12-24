Elektrik ve doğalgazda kademeli faturalar nasıl işleyecek?

Sistemin işleyişini anlatan Dönmez, "Örneğin; 100 birime kadar bir birim fiyat söyledik. 100 birimin üstünde ayrı bir fiyat çalışacak. Herkes için 100 birim için aynı fiyat. Bu 100 birimin 50 birim üstüne çıkarsanız o 50 birimlik fiyatınız, ikinci kademeden oluşacak" dedi.