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    • Ekonomi
    • 24.12.2021 09:07
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    • 24.12.2021 09:10
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    Memur zammı ne zaman belli olacak? 2022 Ocak memur, memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL? Milyonları ilgilendiriyor...

    Milyonlarca vatandaşlar Memur zammı ne zaman belli olacak? Sorusunun yanıtını her gün araştırıyor. Asgari ücret zammının belli olmasının ardından gözler Ocak ve Temmuz aylarında TÜİK’in enflasyon oranları doğrultusunda memurlara yapılan maaş zammına çevrildi. Damga ve gelir vergisinin tüm çalışanların maaşlarından muaf olmasının tüm çalışanları kapsadığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulunmuştu. Peki tahminler var mı ya da memur zammıyla ilgili açıklama yapıldı mı? 2022 Ocak memur, memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Memur zammı ne zaman belli olacak?

    Memur zammı ne zaman belli olacak? Milyonları ilgilendiren 2022 Ocak memur, memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada memurları sevindiren müjdeleri de paylaşmıştı. Yeni yıla az bir zaman kala en merak edilen konuların başında Ocak ayında yapılan memur zammı geliyor ve konuya dair son gelişmeler yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...

    "MEMURLARIMIZIN FİİLEN ALDIKLARI ÜCRETLERİN ARTMASINI SAĞLIYORUZ"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, "Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz" dedi.

    Bütün çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı.

    Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, asgari ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını düzenleyen maddenin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede; tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.

        ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALDIRILDI

        Asgari ücrette vergiden muaf tutulmasının ardından, 3'üncü maddede verilen önerge ile ücretlerden 'Asgari Geçim İndirimi' kaldırıldı.

        Gelir Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesi ile düzenlenen Asgari Geçim İndirimi kapsamında, asgari ücret alanların vergilendirilen ücretlerinin bir bölümü çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi, çocuk sayısı, nafaka verilenler ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin sayısına göre belirlenerek çalışana geri ödeniyordu. Teklif ile maddenin yasadan tamamen kaldırılması öngörüldü.

        Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir diğer önergeyle; ücretlilerden kesintiye neden olan 'damga vergisi' aylık brüt asgari ücretlik bölümü vergi kapsamı dışında bırakıldı.

        MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

        Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı yükseliyor. Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam, 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurlar ve memur emeklileri için ayrıca sosyal refah düzenlemesi yapılacak.

        Seyyanen bir artış tutarı tespit edilebileceği gibi, oransal bir refah payı da belirlenebilecek. İşlemin, zamların yansıtılacağı 15 Ocak'taki ilk maaş ödemelerine yetişmesi planlanıyor. Söz konusu zam için sendika ile bakanlık yetkilileri çalışma yapacak.
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        Haberler Ekonomi Memur zammı ne zaman belli olacak? 2022 Ocak memur, memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL? Milyonları ilgilendiriyor...
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