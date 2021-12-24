Memur zammı ne zaman belli olacak? 2022 Ocak memur, memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL? Milyonları ilgilendiriyor...

Memur zammı ne zaman belli olacak? Milyonları ilgilendiren 2022 Ocak memur, memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada memurları sevindiren müjdeleri de paylaşmıştı. Yeni yıla az bir zaman kala en merak edilen konuların başında Ocak ayında yapılan memur zammı geliyor ve konuya dair son gelişmeler yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...
"MEMURLARIMIZIN FİİLEN ALDIKLARI ÜCRETLERİN ARTMASINI SAĞLIYORUZ"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memurların maaşlarından alınan gelir ve damga vergisinin kaldırıldığını belirterek, "Memurlarımızın da fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz" dedi.
Bütün çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı.
Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, asgari ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını düzenleyen maddenin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede; tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.