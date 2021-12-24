Memur zammı ne zaman belli olacak? 2022 Ocak memur, memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL? Milyonları ilgilendiriyor...

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir diğer önergeyle; ücretlilerden kesintiye neden olan 'damga vergisi' aylık brüt asgari ücretlik bölümü vergi kapsamı dışında bırakıldı.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Milyonlarca memurun ve memur emeklisinin Ocak zammı yükseliyor. Ocak'ta maaşlarına yüzde 5 zam, 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak memurlar ve memur emeklileri için ayrıca sosyal refah düzenlemesi yapılacak.

Seyyanen bir artış tutarı tespit edilebileceği gibi, oransal bir refah payı da belirlenebilecek. İşlemin, zamların yansıtılacağı 15 Ocak'taki ilk maaş ödemelerine yetişmesi planlanıyor. Söz konusu zam için sendika ile bakanlık yetkilileri çalışma yapacak.