Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 24.12.2021 09:48
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.12.2021 09:52
    ABONE OL

    KİMPUR halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? KİMPUR borsada ne zaman işlem görecek? KİMPUR hisse kodu, fiyatı…

    Yatırımcılar KİMPUR halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? sorularının yanıtlarının sıklıkla araşatırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için başvuran ve başvurusu onaylanan şirket hakkında bilgiler merak konusu oldu. Halka arz için talep toplama tarihleri de belirlenmişti peki ne zaman yapılacak? KİMPUR borsada ne zaman işlem görecek? KİMPUR hisse kodu nedir, fiyatı ne kadar, kaç TL olarak belirlendi? Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. KİMPUR halka arz hakkında bilgiler haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    KİMPUR halka arz ne zaman?

    KİMPUR halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? KİMPUR borsada ne zaman işlem görecek? KİMPUR hisse kodu, fiyatı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. KİMPUR halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Yatırımcı vatandaşlar ise şirket hakkında bilgiler araştırmaya başladı, işte tüm bilgiler...

    KİMPUR HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Halka arz için yaptığı başvuru 16 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR), piyasa koşulları nedeniyle halka arzı ertelendi.

    Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi: "KİMPUR paylarının planlanan halka arz işlemlerine ilişkin olarak 23 – 24 Aralık 2021 olarak belirlenen talep toplama süresinin, söz konusu talep toplama süresinin başlangıcından önce oluşan piyasa koşulları çerçevesinde halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır."

    KİMPUR'un erteleme kararında bu yıl bir değişiklik olmazsa halka arz fırtınası şeklinde geçen 2021 yılı 52 arz işlemi ile tamamlanmış olacak. Bu hafta SPK'nın onaylaması durumunda şirketler gelecek hafta talep toplayabilir. Ancak küresel piyasalar tatildeyken böyle bir ihtimal oldukça düşük.

        Hisselerinin yüzde 27,91'i halka arz edilecek olan KİMPUR, fazla talep gelmesi durumunda halka arz edilecek toplam payların yüzde 15'i kadar daha ek satış yapılacak. KİMPUR hisseleri için talep toplama işlemleri ise 23-24 Aralık tarihlerinde yapılması planlanıyordu.

        Halka arz edilecek payların yüzde 75'i ortak satışı yöntemiyle yüzde 25'i ise sermaye artışı olarak gerçekleştirilecek ve pay fiyatı ise 22,50-24,00 TL aralığında belirlendi.

        KİMPUR HAKKINDA

        Kimpur (Kimteks Poliüretan) 1983 yılında suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya gibi farklı sektörlere hammadde sağlamak amacı ile kurulmuş ve 1999 yılında 'Poliüretan Sistem Evi' yatırımı ile ayakkabı, otomotiv, mobilya, yapı ve inşaat sektörlerine yönelik poliüretan sistemlerinin üretim, satış ve dağıtımına başlamıştır.

        Kimpur 2015 yılı itibari ile bölünerek distribütörlük ve dağıtım iş kollarındaki faaliyetlerini Kimteks Kimya çatısında bırakıp, poliüretana odaklanmak üzere Kimteks Poliüretan San. Ve Tic. A.Ş olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

        Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticisi olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile müşterilere özel çözümler üretmeyi sürdürmektedir.

        "Kimpur" markasıyla Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş., sürekli gelişim, insan kaynakları yatırımı, değişime uyum sağlama kabiliyeti ve tüm paydaşları ile kurmuş olduğu güçlü iletişim ağlarını, kalite ve hizmet anlayışının yapı taşları olarak benimsemiştir. Bu hedefleri yerine getirirken, doğaya ve insan sağlığına özen göstermeyi de ilke olarak edinmiştir.

        Kimpur, başarısını ve lider konumunu, tedarikçilerinin, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetine verdiği önem doğrultusunda sürekli kılmayı hedeflemektedir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Emniyet’ten 27 ilde organize suç örgütlerine TIRPAN!
        Haberler Ekonomi KİMPUR halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? KİMPUR borsada ne zaman işlem görecek? KİMPUR hisse kodu, fiyatı…
            SON DAKİKA