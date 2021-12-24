KİMPUR halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? KİMPUR borsada ne zaman işlem görecek? KİMPUR hisse kodu, fiyatı…

KİMPUR HAKKINDA

Kimpur (Kimteks Poliüretan) 1983 yılında suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya gibi farklı sektörlere hammadde sağlamak amacı ile kurulmuş ve 1999 yılında 'Poliüretan Sistem Evi' yatırımı ile ayakkabı, otomotiv, mobilya, yapı ve inşaat sektörlerine yönelik poliüretan sistemlerinin üretim, satış ve dağıtımına başlamıştır.

Kimpur 2015 yılı itibari ile bölünerek distribütörlük ve dağıtım iş kollarındaki faaliyetlerini Kimteks Kimya çatısında bırakıp, poliüretana odaklanmak üzere Kimteks Poliüretan San. Ve Tic. A.Ş olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Türkiye'nin ilk yüzde yüz yerli poliüretan sistem üreticisi olarak, teknoloji ve Ar-Ge yatırımları ile müşterilere özel çözümler üretmeyi sürdürmektedir.

"Kimpur" markasıyla Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş., sürekli gelişim, insan kaynakları yatırımı, değişime uyum sağlama kabiliyeti ve tüm paydaşları ile kurmuş olduğu güçlü iletişim ağlarını, kalite ve hizmet anlayışının yapı taşları olarak benimsemiştir. Bu hedefleri yerine getirirken, doğaya ve insan sağlığına özen göstermeyi de ilke olarak edinmiştir.

Kimpur, başarısını ve lider konumunu, tedarikçilerinin, müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetine verdiği önem doğrultusunda sürekli kılmayı hedeflemektedir.