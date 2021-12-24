KİMPUR halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? KİMPUR borsada ne zaman işlem görecek? KİMPUR hisse kodu, fiyatı ne kadar? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. KİMPUR halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Yatırımcı vatandaşlar ise şirket hakkında bilgiler araştırmaya başladı, işte tüm bilgiler...
KİMPUR HALKA ARZ NE ZAMAN?
Halka arz için yaptığı başvuru 16 Aralık 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylanan kimya sanayi şirketi Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KİMPUR), piyasa koşulları nedeniyle halka arzı ertelendi.
Şirketten yapılan açıklamada şöyle denildi: "KİMPUR paylarının planlanan halka arz işlemlerine ilişkin olarak 23 – 24 Aralık 2021 olarak belirlenen talep toplama süresinin, söz konusu talep toplama süresinin başlangıcından önce oluşan piyasa koşulları çerçevesinde halka arzdan beklenen faydanın elde edilemeyeceğinin öngörülmesi sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir. Belirlenecek yeni talep toplama tarihleri ayrıca açıklanacaktır."
KİMPUR'un erteleme kararında bu yıl bir değişiklik olmazsa halka arz fırtınası şeklinde geçen 2021 yılı 52 arz işlemi ile tamamlanmış olacak. Bu hafta SPK'nın onaylaması durumunda şirketler gelecek hafta talep toplayabilir. Ancak küresel piyasalar tatildeyken böyle bir ihtimal oldukça düşük.