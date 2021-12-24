Dövizden TL'ye büyük kaçış! İlk gün rekor talep: 2 milyar liralık geçiş! | 700 milyon dolarlık başvuru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı Türk Lirası'nı özendirme paketi kapsamında geliştirilen ürünlere vatandaş adeta akın etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öncü rolü üstlendiği döviz tevdiat hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşüme ilk gün rekor ilgi gerçekleşti. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ilk gün Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'a 2 milyar liralık geçiş oldu. Merkez Bankası'nın kontrolündeki dövizden TL'ye geçiş mekanizması ile ise 700 milyon dolarlık döviz hesabı TL'ye döndü.
ÖZEL BANKALAR DA KATILIYOR
Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününü sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da uygulamaya almaya başladı. Şekerbank tarafından dün yapılan açıklamada "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününün devreye alındığı belirtildi. Bankacılık sektörü uygulamaya katılan bankaların artması ile birlikte TL'ye geçişin hızlanacağı görüşünde. Kısa vadede Kur korumalı TL Vadeli Mevduat Ürünü'ne 20 milyar TL'lik, döviz tevdiat hesabından TL'ye ise 5 milyar dolarlık geçişin olacağı belirtiliyor.
DIŞA BAĞIMLILIK AZALACAK
Türkiye, yeni ekonomi modeliyle düşük faiz ortamında yatırımların desteklenmesini, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir hale getirilmesini, rekabetçi kur avantajıyla ihracatın artırılmasını, ithalatın düşürülmesini böylelikle de cari açığın cari fazlaya dönüştürülerek dış borca bağımlılığın ortadan kaldırılmasını amaçlıyor. Üretim odaklı ihracatı önceleyen Türkiye Ekonomi Modeli uygulanırken, para ve maliye politikalarının eşgüdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması hedefleniyor.
MUDİNİN KAYBI MÜMKÜN DEĞİL
Uygulanacak sistemde, gerçek kişilerin Türk Lirası vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Kur farkı hesaplamaları için Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası her gün saat 11.00'de Amerikan doları döviz alış kuru yayımlamaya başladı. Vade sonunda kur değişiminin faiz oranının üzerinde kalması halinde oluşabilecek fark müşteri hesabına TL olarak yansıtılacak.