Dövizden TL'ye büyük kaçış! İlk gün rekor talep: 2 milyar liralık geçiş! | 700 milyon dolarlık başvuru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı Türk Lirası'nı özendirme paketi kapsamında geliştirilen ürünlere vatandaş adeta akın etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın düzenlediği Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürünü ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın öncü rolü üstlendiği döviz tevdiat hesaplarından TL vadeli mevduata dönüşüme ilk gün rekor ilgi gerçekleşti. Bankacılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, ilk gün Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'a 2 milyar liralık geçiş oldu. Merkez Bankası'nın kontrolündeki dövizden TL'ye geçiş mekanizması ile ise 700 milyon dolarlık döviz hesabı TL'ye döndü.

ÖZEL BANKALAR DA KATILIYOR

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat ürününü sadece kamu bankaları değil, özel bankalar da uygulamaya almaya başladı. Şekerbank tarafından dün yapılan açıklamada "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı" ürününün devreye alındığı belirtildi. Bankacılık sektörü uygulamaya katılan bankaların artması ile birlikte TL'ye geçişin hızlanacağı görüşünde. Kısa vadede Kur korumalı TL Vadeli Mevduat Ürünü'ne 20 milyar TL'lik, döviz tevdiat hesabından TL'ye ise 5 milyar dolarlık geçişin olacağı belirtiliyor.