Döviz kurlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş yaşandı! Marketlerdeki ürünlerde etiketler aynı kaldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı önlemler ile birlikte son birkaç gün içinde döviz kurları yüzde 50'nin üzerinde geri çekildi.
Dün dolar 10.25 liraya kadar geriledi. Ancak döviz artarken hızla etiketlerini değiştiren marka ve mağazalar, indirimde nazlanmaya devam ediyor. Başta gıda olmak üzere, elektronik, hazır giyim, temizlik malzemesi gibi ürünlerde yüksek fiyatlar devam ediyor.
Vatandaşlar fırsatçılık yapanlara tepki gösterirken; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dövizdeki düşüşü fiyata yansıtmayanlara karşı denetimlerin artarak süreceğini açıkladı.