Döviz kurlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş yaşandı! Marketlerdeki ürünlerde etiketler aynı kaldı

Vatandaşlar, "Dolar artıyor bahanesiyle hemen her gün etiketlerini değiştiren market ve mağazalar şimdi neden hiçbir şey yapmıyor? Kur yüzde 50 aşağıda. Neden fiyatlar değiştirilmiyor. Bu fırsatçılara en ağır cezalar verilmeli" yorumunu yapıyor.