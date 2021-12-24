Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Döviz kurlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş yaşandı! Marketlerdeki ürünlerde etiketler aynı kaldı

    Döviz kurlarında yüzde 50’nin üzerinde yaşanan geri çekilme etiketlere yansımadı. Bakanlık fırsatçıların peşine düşerken, vatandaş sosyal medyada örgütlenip zamcılardan alışverişi kesiyor...

    Tek kuruş inmedi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası açıkladığı önlemler ile birlikte son birkaç gün içinde döviz kurları yüzde 50'nin üzerinde geri çekildi.

    Dün dolar 10.25 liraya kadar geriledi. Ancak döviz artarken hızla etiketlerini değiştiren marka ve mağazalar, indirimde nazlanmaya devam ediyor. Başta gıda olmak üzere, elektronik, hazır giyim, temizlik malzemesi gibi ürünlerde yüksek fiyatlar devam ediyor.

    Vatandaşlar fırsatçılık yapanlara tepki gösterirken; Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dövizdeki düşüşü fiyata yansıtmayanlara karşı denetimlerin artarak süreceğini açıkladı.

        Muş, "Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" dedi.

        'ALIŞVERİŞ YAPMAYIN'
        Bu arada vatandaşlar da kendi tedbirlerini almaya başladı.

        Sosyal medyada ve WhatsApp gruplarında örgütlenen başta ev kadınları olmak üzere vatandaşlar, zam yapmakta ısrar eden ve fiyatlarını düşürmeyen market, marka ve mağazalardan alışveriş yapmama çağrılarında bulunuyor.

            Vatandaşlar, "Dolar artıyor bahanesiyle hemen her gün etiketlerini değiştiren market ve mağazalar şimdi neden hiçbir şey yapmıyor? Kur yüzde 50 aşağıda. Neden fiyatlar değiştirilmiyor. Bu fırsatçılara en ağır cezalar verilmeli" yorumunu yapıyor.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            5 soruda vergi iadesi
            Haberler Ekonomi Döviz kurlarında yüzde 50'nin üzerinde düşüş yaşandı! Marketlerdeki ürünlerde etiketler aynı kaldı
                SON DAKİKA