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    • Ekonomi
    • 24.12.2021 06:17
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    • 24.12.2021 06:17
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    24 Aralık dolar bugün kaç para? Son dakika dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL? Saniye saniye canlı dolar fiyatları!

    24 Aralık dolar, euro ve sterlin akış satış fiyatları hakkında bilgiler sabah saatlerinden itibaren merak edilen konular arasında yer aldı. Başkan Erdoğan'ın hafta başında açıkladığı yeni ekonomik tedbirler sonrasında 18 TL'yi gören dolar kuru 10 lira bandına geriledi. Kur Korumalı TL Mevduat uygulamasının ardından dolarda düşüş bugün de devam ediyor. Yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler bugün dolar kaç TL sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, 24 Aralık dolar kaç lira oldu? Euro ve Sterlin kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi, yükselir mi? İşte anlık döviz kuru alış satış fiyatları!

    takvim.com.tr
    24 Aralık dolar bugün kaç para? Dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL?

    Hafta başında düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından döviz kurunda aşağı yönlü hareket devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbir paketiyle birlikte kurlarda dengelenme çabası sürüyor. Dolar kuru dün 10 lira seviyelerine, euro ise 12.27 liraya kadar düştü. Bu gelişmelerle birlikte döviz kurunda yaşanan gelişmeler ve alış satış fiyatları haftanın son işlem gününde araştırılmaya başlandı. Peki, 24 Aralık dolar kaç lira oldu? Euro ve Sterlin kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi, yükselir mi? İşte anlık döviz kuru alış satış fiyatları!

    24 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 11,5955

    Dolar satış: 11,5971

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 13,0104

    Euro Satış: 13,2399

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 15,5026

        Pound satış: 15,5810

        CANLI DOLAR FİYATLARI!

        DOLARDA NELER OLDU?

        Başkan Erdoğan'ın Pazartesi günü Bakanlar Kurulu açıklamasını yapmadan önce dolar kuru 18 lira civarında seyrediyordu. Açıklamanın gelmesiyle birlikte dolar Salı günü 11.10 liraya geriledi. Çarşamba günü ise yine düşüş eğilimi devam etti. Bugün ise dolar 12 liranın altında denge bulma çabalarını sürdürüyor. Böylece Türk Lirası 4 günde yüzde 40 oranında değer kazanmış oldu.

        BAKAN NEBATİ: KUR İYİ BİR YERLERDE DENGEYE GELECEKTİR

        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati önceki gün TL'ye teşvik paketiyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Kurda köpüklerin gittiği, gerçek fiyatlamanın oluştuğu bir noktaya doğru gidiyoruz. Kur iyi bir yerlerde dengeye gelecektir. Türkiye tarihi fırsatı değerlendirecek" dedi.
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        Haberler Ekonomi 24 Aralık dolar bugün kaç para? Son dakika dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL? Saniye saniye canlı dolar fiyatları!
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