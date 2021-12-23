24 Aralık dolar bugün kaç para? Son dakika dolar, euro ve sterlin bugün kaç TL? Saniye saniye canlı dolar fiyatları!

Hafta başında düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından döviz kurunda aşağı yönlü hareket devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ekonomik tedbir paketiyle birlikte kurlarda dengelenme çabası sürüyor. Dolar kuru dün 10 lira seviyelerine, euro ise 12.27 liraya kadar düştü. Bu gelişmelerle birlikte döviz kurunda yaşanan gelişmeler ve alış satış fiyatları haftanın son işlem gününde araştırılmaya başlandı. Peki, 24 Aralık dolar kaç lira oldu? Euro ve Sterlin kaç TL? Dolar düşmeye devam edecek mi, yükselir mi? İşte anlık döviz kuru alış satış fiyatları!