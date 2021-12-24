Gram altın ve çeyrek altın kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar? 25 Aralık Kapalıçarşı canlı altın fiyatları son dakika!

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte altın fiyatları hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Hafta başında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomi paketi sonrasında dolarda sert düşüşler yaşanmaya devam ediyor. Dolarda yaşanan bu düşüş altın fiyatları üzerinde de etkisini gösterdi. TL destek paketinin ardından gram altın, çeyrek altın, yarım altın, 22 ayar bilezik fiyatları, cumhuriyet altını fiyatları aşağı yönlü hareketine devam ediyor. Altına yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, 'Altın fiyatları yükselecek mi? Altın fiyatları 2022'de ne olacak?' sorularına yanıt arıyor. Peki, 25 Aralık gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın fiyatları kaç TL? 22 ayar bilezik fiyatı ne kadar?