Döviz çakıldı ama market rafları aynı! Kur düşüşü yapmayana ceza gelecek

KAŞAR FİYATLARINA YÜZDE 100 ZAM

SABAH'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin en büyük 5 marketinin yanı sıra yerel marketleri de tek tek dolaştık. Fiyatlarda private label olarak adlandırılan marketlerin kendi markalı ürünlerinde dahi indirim olmadığı gibi bazı süt ürünlerine zam yapıldığına şahit olduk. Örneğin ucuzluk marketi olduğu iddiasını taşıyan bir markette kaşar fiyatı yüzde 100 zamlanarak 20 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı.