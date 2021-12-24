Döviz çakıldı ama market rafları aynı! Kur düşüşü yapmayana ceza gelecek
Döviz kurlarında yüzde 50'nin üzerinde yaşanan geri çekilme etiketlere yansımadı. Bakanlık fırsatçıların peşine düşerken, vatandaş sosyal medyada örgütlenip zamcılardan alışverişi kesiyor...
24.12.2021 07:05
- Son Güncelleme: 24.12.2021 07:05
KAŞAR FİYATLARINA YÜZDE 100 ZAM
SABAH'ta yer alan habere göre, Türkiye'nin en büyük 5 marketinin yanı sıra yerel marketleri de tek tek dolaştık. Fiyatlarda private label olarak adlandırılan marketlerin kendi markalı ürünlerinde dahi indirim olmadığı gibi bazı süt ürünlerine zam yapıldığına şahit olduk. Örneğin ucuzluk marketi olduğu iddiasını taşıyan bir markette kaşar fiyatı yüzde 100 zamlanarak 20 TL'den 40 TL'ye çıkarılmıştı.
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İndirim ise sadece birkaç markette ithal ürün olarak geçen atıştırmalık gevrekte yapılmıştı. Ancak bu indirim de yüzde 10'la sınırlıydı.
Konuştuğumuz market çalışanları, hâlâ etiketlerin değişimi konusunda bir emrin gelmediğini belirtti.