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    • Ekonomi
    • 24.12.2021 08:14
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    • 24.12.2021 08:18
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    Binance çöktü mü son dakika? 24 Aralık Cuma Binance dondu neden çalışmıyor? Binance güncelleme mi var?

    Binance çöktü mü son dakika? 24 Aralık Cuma Binance dondu neden çalışmıyor? Sorusu gündemde yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Kripto para borsası uygulaması Binance uygulamasına giren vatandaşlar işlem yapamadığını dile getirdi. İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    Binance çöktü mü son dakika? 24 Aralık Cuma Binance dondu neden çalışmıyor? Binance güncelleme mi var?

    Binance çöktü mü? Sorusu arama motorlarında büyük bir hız kazandı. Kripto para borsası Binance uygulamasına giriş yapılamaması büyük bir merak uyandırdı. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında 'Binance çöktü mü son dakika? 24 Aralık Cuma Binance dondu neden çalışmıyor? Sorularına yanıt arıyor. işte detaylar...

    BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA

    Kripto para borsası uygulaması Binance uygulamasına giren vatandaşlar işlem yapamadığını dile getirdi.

    BİNANCE NEDİR?

    Binance kelimesi, finance (finans) ve binary (ikili) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.

    2017'de dijital dünyada CZ olarak bilinen Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, 2018'den beri ticaret hacmi açısından ve marketinde listelediği altcoin'lerinin sayısı bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında bulunuyor.

        Listelediği altcoin'lerin sayısı bakımından neredeyse dünyada rakipsiz konumda olan Binance, kullanıcılarının sadece ABD Doları veya Bitcoin ile altcoin alıp satmalarını değil, hizmet sunduğu ülkelerin para birimi ile de altcoin alıp satabilmelerini sağlıyor.
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        Haberler Ekonomi Binance çöktü mü son dakika? 24 Aralık Cuma Binance dondu neden çalışmıyor? Binance güncelleme mi var?
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