Binance çöktü mü son dakika? 24 Aralık Cuma Binance dondu neden çalışmıyor? Binance güncelleme mi var?

Binance çöktü mü? Sorusu arama motorlarında büyük bir hız kazandı. Kripto para borsası Binance uygulamasına giriş yapılamaması büyük bir merak uyandırdı. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında 'Binance çöktü mü son dakika? 24 Aralık Cuma Binance dondu neden çalışmıyor? Sorularına yanıt arıyor. işte detaylar...