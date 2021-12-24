Binance çöktü mü son dakika? 24 Aralık Cuma Binance dondu neden çalışmıyor? Binance güncelleme mi var?

Binance çöktü mü? Sorusu arama motorlarında büyük bir hız kazandı. Kripto para borsası Binance uygulamasına giriş yapılamaması büyük bir merak uyandırdı. Vatandaşlar tarafından arama motorlarında 'Binance çöktü mü son dakika? 24 Aralık Cuma Binance dondu neden çalışmıyor? Sorularına yanıt arıyor. işte detaylar...
BİNANCE ÇÖKTÜ MÜ SON DAKİKA
Kripto para borsası uygulaması Binance uygulamasına giren vatandaşlar işlem yapamadığını dile getirdi.
BİNANCE NEDİR?
Binance kelimesi, finance (finans) ve binary (ikili) kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır.
2017'de dijital dünyada CZ olarak bilinen Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, 2018'den beri ticaret hacmi açısından ve marketinde listelediği altcoin'lerinin sayısı bakımından dünyanın en büyük kripto para borsaları arasında bulunuyor.