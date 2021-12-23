Kurdaki düşüşten sonra gözler zincir marketlere çevrildi! Marketler indirime gidecek mi?

Kurlardaki hızlı inişin ardından İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in "Fiyatlar roket hızında çıkıp paraşüt hızında inmemeli. Üyelerimize açık çağrıda bulunuyorum; fiyatlara acilen güncelleme yapılmalı" sözlerine tüketicilerden de destek geldi. Kurdaki yükseliş gıdadan perakendeye, teknolojiden otomotive kadar birçok sektörde fiyatları etkiledi. Düşüş sonrasında vatandaşlar sosyal medyadan market zincirlerine 'etiketlerinizi yükselttiğiniz hızla indirin' çağrısı yaptı. Dün AK Parti Meclis grup toplantısı öncesinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Ticaret Bakanı Mehmet Muş da gıda fiyatlarında indirim yaşanıp yaşanmayacağına ilişkin soru üzerine "Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak biz de fiyatlarda bir gevşeme bekliyoruz" dedi. Hürriyet'e konuşan Tüketici Dernekleri Federasyonu ile iş dünyası örgütleri de dolardaki yüzde 30-40'lık düşüşe paralel un, makarna, et, süt, yumurta, baklagiller başta olmak üzere fiyatların hızla inmesi gerektiğini belirttiler. İşte başkanların kurlardaki düşüşe bağlı olarak yaptıkları çağrı:
ZİNCİR MARKETLER FİYAT DÜŞÜRSÜN
Tüketici Dernekleri Federasyonu Başkanı Aziz Koçal: Döviz kurlarına bağlı fiyat istikrarsızlığının yükünü hep tüketici çekiyor. Fiyatlar ağustos öncesi şekle dönmeli. Çünkü dövizden dolayı fiyatlar son 15 günde adeta fırladı. Tüketici artık et, süt, yumurta, baklagiller, çay, yağ alamaz oldu. Bu işin tüm taraflarını imalatçıları, tedarikçileri, perakendecileri ve bu kontrolü sağlayacak olan denetim mekanizmasını yani devleti göreve çağırıyoruz. Özellikle market zincirleri stoklarındaki ürünleri dövize göre güncelleyip sattılar. Oysa o ürünler yüksek maliyetten üretilmemişti. Şimdi onların fiyatını yükselttikleri gibi düşürsünler.
OLAY TERSİNE DÖNDÜ
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Yaşadığımız süreç içinde birtakım işletmeler kurdaki hızlı artış maliyetlerine yansımadan, sadece ekranda gördükleri rakamlar üzerinden 'yerine koyma maliyeti' diye fiyatlarını artırdılar. Ama yaşadığımız konjonktürde olay tersine döndü. Bu kendilerine maliyet olmamış fiyatlardaki fiktif artışları yeniden reel kurdan fiyatlayıp, etiketlerine yansıtmaları gerekir. Bu konuda sorumlu ve müdebbir tüccar olarak ticaretin etik kurallarına da uyarak bunları geri almalarını bekliyoruz. Sanayici de aynı şekilde fiyatlamalarını gözden geçirecek.