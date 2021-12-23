Kurdaki düşüşten sonra gözler zincir marketlere çevrildi! Marketler indirime gidecek mi?

'YÜZDE 35-40 DÜŞECEK'

Türkiye'nin en büyük yem üreticilerinden, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Bursa Ticaret Odası Başkanı Özer Matlı, dün itibarıyla bir çuval yemde 10-15 gün önce yaptıkları 25 liralık zammı geri çektiklerini söyledi. Böylece ilk etapta yüzde 11 ila 13 arasında indirim yaptıklarını belirten Matlı, özetle şunları konuştu: "Beyaz etin yemi, mısır ve soya ithalatı, Dolar bazında olduğundan hızlıca tavuk, hindi, Balık fiyatlarına yansıyacak. Beyaz etçiler önceki gün fiyatlarını yüzde 7 ila 10 arasında düşürdüler. Yumurta fiyatlarında bir iki ay içinde yüzde 15 ila 20 arasında düşüş bekliyoruz, tabii kurların bu seviyede kalması durumunda. İthal gıda fiyatlarında kırmızı-yeşil mercimek, fasulye, ayçiçek yağı gibi yeni gelen ithal ürünlerde fiyatlar doğrudan doların düşmesinden dolayı yüzde 35-40 oranında düşecek. Ama bu da 2-3 ayı bulur çünkü elinde adamın pahalı mal var."

PERAKENDEYE DE YANSIYACAK

Birleşmiş Markalar Derneği Başkanı Sinan Öncel şunları söyledi: "Bizim marka ve perakende dünyasında yüzde 80-90 maliyet artışına rağmen fiyatlarımızı yüzde 10 ila 30 oranında artırmıştık, tüketicinin alamayacağı endişesi karşısında... Dolayısıyla kurlardaki bu düşüş, bizim yaz sezonu ürünlerimize yansıyacak ki en önemlisi de giyimde yılbaşından itibaren fiyatlar artacak beklentisi kırılmış oldu. Serbest bölgeden sipariş üzerine sevkiyat yapan firmaların otomobil, elektronik, iş makinelerinde fiyatlar hemen düşmeye başladı. Gümrükte 2 milyonluk makine 1 milyon 300- bir milyon 400 bine düştü, dedi arkadaş. Bu indirimler dalga dalga perakendeye yansıyacak."