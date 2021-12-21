Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın ekonomiye kazandırılacak

'BU ÇOK BÜYÜK BİR SERVET'

Başkan Erdoğan'ın altına yönelik açıklamasının oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Çakar, ''Ülkemizde 280-300 milyar dolarlık bir altın yastık altında. Bu çok büyük bir servet. Bunun finansal sisteme katılması halinde çok büyük bir tasarruf ve yatırıma kaynak teşkil edeceğini biliyoruz. Biz kamu bankaları olarak İstanbul Altın Rafinerisi ile bir kaç yıldır ortak yürüttüğümüz bir çalışma var.