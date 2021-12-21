Yastık altındaki 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın ekonomiye kazandırılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan piyasaların merakla beklediği Kabine toplantısının ardından, dövizin muhtemel getirisine Türk lirası varlıklarda kalarak ulaşılabilmesini sağlayacak yeni bir aracın devreye alınacağını açıkladı.
Erdoğan, "Vatandaşımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak" dedi.
DOLARDAN KAÇIŞ BAŞLADI
Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından döviz kurlarında yüzde 30'dan fazla değer kaybı yaşanırken açıklamanın yapıldığı saatlerde bankalar üzerinden 1 milyar dolarlık satış gerçekleşti.
YASTIK ALTINDAKİ BEŞ BİN TON ALTIN İÇİN HAREKETE GEÇİLECEK
Başkan Erdoğan'ın toplantı sonrası yaptığı bir diğer dikkat çeken açıklama ise altına yönelik oldu. Yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğunu belirten Erdoğan, bu altınların ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla yeni araçlar geliştirileceğinin sinyalini verdi.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrası mevduat hesaplarına yönelik getirilen kur farkı desteğine benzer bir uygulamanın altın için de gündeme gelip gelmeyeceği konuşulmaya başladı.