Benzin Motorin Otogaza ne kadar kaç TL indirim yapılacak? Benzine indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları düşecek mi?

Pompaya kur indirimi geliyor. Başkan Erdoğan'ın dün akşam Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaları sonrası dolar ve altında sevindiren gelişmeler yaşandı. Enerji sektörü temsilcileri akaryakıtta da düşüşün olacağını açıkladı. Otomobili olan vatandaşlarda merakla akaryakıt indirimi müjdesi beklemeye başladı. Peki Benzine indirim gelecek mi? Akaryakıt fiyatları düşecek mi? Benzin Motorin Otogaza ne kadar kaç TL indirim yapılacak?
BENZİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?
Başkan Erdoğan'ın açıklamaları öncesi 18'lerde seyreden dolar, açıklama sonrasında ise 11'lere kadar geriledi. Dolar ve altındaki düşüş sonrasında market, akaryakıt gibi pek çok alanda indirim bekleniyor.
''CİDDİ BİR DÜŞÜŞ BEKLİYORUZ''
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Başkanı Fesih Aktaş, dolarda yaşanan sert düşüşün akaryakıt fiyatlarını da etkileyeceğini belirtti.
Aktaş, "Cumhurbaşkanımızın açıklamalarının ardından hesaplamalarımıza göre akaryakıt fiyatlarına kısa zamanda yansıyacak ciddi bir düşüş bekliyoruz" diye konuştu.
AKARYAKIT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?
Fesih Aktaş, kurdaki düşüş nedeniyle bu hafta içinde benzin, motorin ve LPG ürünlerinin tamamına yansıyacak bir indirim beklendiğini duyurdu.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına dün geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıklamıştı.