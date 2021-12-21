Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek? Tek tek açıkladı: Farkı Hazine karşılayacak

100.000 TL'nizi yatırdınız. 32 gün sonra 1500 TL kazandınız. Stopaj yok, paranız 101.500 TL oldu. Vade öncesi ve sonrası kura göre, 100.000 TL'niz dövizde olsa 32 gün sonra ne getirirdi?



Fark 1500 TL altınsaysa ödeme yok, döviz getirisi 2000 TL ise 500 TL'lik fark ödenecek."

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