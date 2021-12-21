Dövize endeksli mevduat sistemi nasıl işleyecek? Tek tek açıkladı: Farkı Hazine karşılayacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından ekonomi gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
YENİ BİR FİNANSAL ALTERNATİF
Başkan Erdoğan, kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlara yeni bir finansal alternatif sunulacağını duyurdu.
Kurdaki dalgalanmaları durdurmak için serbest piyasa ekonomisi içinde yeni araçların devreye alınacağını belirten Başkan Erdoğan, "Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz.
Bu yeni araç şöyle işleyecektir; insanlarımızın bankadaki Türk lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." ifadelerini kullandı.
DÖVİZE ENDEKSLİ MEVDUAT NASIL İŞLEYECEK?
Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklamasının ardından dövize endeksli yeni mevduat sisteminin nasıl işleyeceği merak konusu oldu. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, konuyla ilgili detayları tek tek açıkladı.
Dilek Güngör paylaşımında şu ifadeleri kullandı: