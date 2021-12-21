Maaşlarda 1000 liralık artış... Memur ve emekliye çifte zam! Ek yüzde 10 civarı zam! 3600 ek gösterge zammı...

KİMLERE VERİLECEK?

3600 ek gösterge kapsamında polis, öğretmen, hemşire, din vazifelileri ile başka idareciler bulunuyor. Memurlar ve sendikalar ise bugüne kadar ek göstergeleri olmayan yardımcı hizmetler katagorisi çalışanı hizmetli, müstahdem gibi memurlar amacıyla de bir ek gösterge rakamı tespit edilmesini istiyor. Memurlardan 3600 ek gösterge verilmesi öngörülen kesimde halen ek göstergesi 2200 olan da var, 3000 olan da.

Ek göstergenin 2200'den ya da 3000'den 3600'e yükseltilmesi emekli aylığını da ikramiyeyi de değişik tesirliyor. Sendikalar bundan sonra kamuda en düşük ek göstergenin 3600 olmasını talep ediyor.

Öte yandan Faruk Erdem'in haberine göre memurlar daha evvel oluşturulan toplu sözleşme gereğince 2022 senesi amacıyla yüzde 5+7 ve enflasyon farkı alacaklar. Fakat son dönemdeki gelişmelerden sonra memur sendikaları Çalışma Bakanı Vedat Bilgin ile görüşerek ek bir protokol yapılmasını ve toplu sözleşme üstünde bir zam daha verilmesini talep etmişti. Bu hususta mutabakata da varılmıştı. Bu mutabakata göre memurlar amacıyla yeni bir zam seviyesi üstünde çalışmalar başlatıldı. Burada birkaç formül üstünde duruluyor.