Maaşlarda 1000 liralık artış... Memur ve emekliye çifte zam! Ek yüzde 10 civarı zam! 3600 ek gösterge zammı...

Ek yüzde 10 civarı zam! 3600 ek gösterge zammı... Milyonlarca memur ve memur emeklisine Ocak çifte zam göründü. Memur ve memur emeklisi, temmuzda yüzde 8.45 zam almıştı. Ocak ayında toplu sözleşme zammıyla eş güdümlü alacakları toplam zam da son 1 senede yüzde 26-28 seviyesinde gerçekleşecek. Bunun yüzde 40 zamma tamamlanması amacıyla ise ek yüzde 10 seviyesi zam gerçekleşebileceği hesaplanıyor. Bütün bunların üzerine bir de gündemde olan 3600 ek gösterge zammı eklenecek.
YAKINDA MECLİS'TE
Dün katıldığı bir televizyon programında konuyla alakalı açıklamalarda tespit edilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şunları söyledi: "Önümüzdeki hafta pazartesiden (bugün) itibaren bu 3600 ek gösterge sorununu de gündemimize alacağız takvimlendireceğiz.
Bakanlık bünyesindeki çalışmalar bitti, komisyon çalışmasını sosyal ortaklarımızla ele alıp onu da inşallah yeni senenin başında gündeme sokacak duruma getireceğiz. Esas emeklilik durumlarını ve haklarını güçlendiren bir düzenlemedir. Açıkladığımız değişik kategorilerdeki memur maaşlarına göre belirleniyor ve ciddi bir tesir yapıyor. Kamu çalışanlarımızın 3600 ile alakalı istekleri senelardır devam etmektedir. Biz bunu sözleşme maddesi durumuna getirdik ve 2022'de çözüleceğini söyledik. Bizim yönümüzden bu bitirilmiş ve Meclis'e intikal ettirilmiş olacaktır."
1000 LİRALIK ARTIŞ
Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Fakat ek gösterge, Emekli Sandığı'na tabi memurun vazife aylığı tutarını çok az yükseltmesine (20-50 lira arasında) karşın, emekli aylığını 800-1.000 lira arasında artırıyor. İkramiyelerdeki artış ise 30 bin lirayı buluyor. 3600 ek göstergesinin 2022 senesinde çözüme kavuşturulması planlanıyor.