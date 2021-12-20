Milyonları ilgilendiriyor! Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi: Tüm çalışanlar asgari ücret kadar vergiden muaf olacak

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, asgari ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını düzenleyen maddenin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede; tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.