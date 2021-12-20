Milyonları ilgilendiriyor! Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi: Tüm çalışanlar asgari ücret kadar vergiden muaf olacak

Bütün çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı.
Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, asgari ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını düzenleyen maddenin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede; tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALDIRILDI
Asgari ücrette vergiden muaf tutulmasının ardından, 3'üncü maddede verilen önerge ile ücretlerden 'Asgari Geçim İndirimi' kaldırıldı.