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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 06:28
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    • 21.12.2021 06:38
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    Milyonları ilgilendiriyor! Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi: Tüm çalışanlar asgari ücret kadar vergiden muaf olacak

    Bütün çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kabul edilen teklifle; Yenilenebilir Enerji üretiminin teşvik edilmesi için muafiyet sınırı olarak öngörülen, meskenlerin çatı ve cephesine kurulan güneş enerjisi santrallerinin kurulu gücünün 10 kilovat olması şartı 20 kilovat olarak değiştirilecek.

    DHA
    Milyonları ilgilendiriyor! Meclis’te kabul edildi

    Bütün çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı.

    Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, asgari ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını düzenleyen maddenin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede; tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.

    ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALDIRILDI
    Asgari ücrette vergiden muaf tutulmasının ardından, 3'üncü maddede verilen önerge ile ücretlerden 'Asgari Geçim İndirimi' kaldırıldı.

        Gelir Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesi ile düzenlenen Asgari Geçim İndirimi kapsamında, asgari ücret alanların vergilendirilen ücretlerinin bir bölümü çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi, çocuk sayısı, nafaka verilenler ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin sayısına göre belirlenerek çalışana geri ödeniyordu. Teklif ile maddenin yasadan tamamen kaldırılması öngörüldü.

        DAMGA VERGİSİ DÜZENLEMESİ
        Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir diğer önergeyle; ücretlilerden kesintiye neden olan 'damga vergisi' aylık brüt asgari ücretlik bölümü vergi kapsamı dışında bırakıldı.

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        Haberler Ekonomi Milyonları ilgilendiriyor! Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi: Tüm çalışanlar asgari ücret kadar vergiden muaf olacak
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