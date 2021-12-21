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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 18:51
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    • 21.12.2021 18:53
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    Elektrik faturası TRT payı kaldırıldı mı? Elektrik faturası TRT payı ne kadar, yüzde kaç, kaç TL?

    Son dakika haberi... Elektrik faturası TRT payı kaldırıldı mı sorusunun yanıtı belli oldu. TBMM Genel Kurulu'nda elektrik faturalarında TRT payını kaldıran maddeyi içeren kanun teklifi kabul edildi. Peki, elektrik faturası TRT payı kaldırıldı mı? Elektrik faturası TRT payı ne kadar, yüzde kaç, kaç TL? İşte detaylar...

    Elektrik faturası TRT payı kaldırıldı mı? Elektrik faturası TRT payı ne kadar, yüzde kaç, kaç TL?

    Elektrik enerjisi satışı üzerinden alınan TRT payını kaldıran düzenlemeyi de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Alınan bu kararın ardından elektrik faturası TRT payının ne kadar olduğu merak ediliyor. Peki, elektrik faturası TRT payı kaldırıldı mı? Elektrik faturası TRT payı ne kadar, yüzde kaç, kaç TL? İşte detaylar...

    TRT PAYI NE KADAR?

    3093 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu ve 09.07.2008 tarihli 5784 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 11. maddesinde belirtildiği üzere, aylık elektrik tüketim bedelinin %2'si TRT payıdır.

    2020 yılında TRT, tüm hanelerdeki elektrik faturalarından 1 milyar TL kasasına koymuştu. Bir başka değişle vatandaşlar faturalarındaki yüzde 2'lik ek kesinti ile 1 yılda TRT'ye 1 milyar lira kaynak sağlamıştı.

    Enerji Tüketim Bedeli: Fatura kaleminin birim bedelleri EPDK tarafından belirlenmektedir. Enerji tüketim bedeli, tüm elektrik faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamındaki sistem yatırım harcamaları ile sistem işletim, teknik ve teknik olmayan kayıp, kesme-bağlama hizmet bedeli, sayaç okuma ve sistemden reaktif enerji kullanılabilmesi için sağlanan altyapı maliyeti gibi birim bedelleri, EPDK tarafından belirlenen tüm kalemleri kapsamaktadır. Böylelikle nihai faturada yer alacak vergi, fon ve paylar çıkartıldığında geriye kalan ve bahsi geçen bedeller enerji tüketim bedelini oluşturmaktadır.

    Enerji Fonu: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, Şirketimiz ilgili mevzuat gereği bu bedeli faturalarda göstererek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bu bedeli aynen aktarmakla yükümlüdür. 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınmaktaydı.)

        TRT Payı: TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden %2 oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir. Sanayi sicil belgesine sahip müşteriler ve OSB'ler için TRT muafiyeti uygulanmaktadır.

        KDV: 3065 Sayılı K.D.V Kanunu 10. maddesinin G bendi uyarınca fatura üzerinden hesaplanan bedeldir.

        Elk. Ve Hvg. Tük. Ver. (Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi): (BTV) 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca uygulanmaktadır. Aktif enerji tüketimi üzerinden hesaplanır.
        %5: Aşağıda yer alan durumda olmayan tüm abonelerden aktif enerji tüketimi üzerinden %5 oranında BTV alınmaktadır.
        %1: Uygulama alanı; İmal, İstihsal, Taşıma, Yükleme, Boşaltma, Soğutma, Telli ve telsiz telgraf ve telefon haberleşmesi.
        %0: Kar amacı olmaması kaydı ile Hastane, Dispanser, Sağlık Ocağı, Rehabilitasyon Merkezleri, Doğum ve Çocuk Bakımevleri, Kreşler, Sanatoryum, Yetimhaneler, Çocuk Esirgeme Kurumu vb. sosyal yardım kuruluşları, İbadethaneler (Cami, Mescit, Kilise, Havra gibi), Milletlerarası; Panayır, Sergi, Fuar ve Mal teşhir edilen ve satılan pavyonlarda tüketilen elektrik, Doğrudan elektrik üretimi ve dağıtımı yapan kurumlar ve mücavir alan dışında kalan müşteriler.
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        Haberler Ekonomi Elektrik faturası TRT payı kaldırıldı mı? Elektrik faturası TRT payı ne kadar, yüzde kaç, kaç TL?
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