90 gün ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! Faizler tavan yaptı! 5.000-7.500 ve 10.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!

Dolar ve altının çakılması sonrasında vatandaşlar ihtiyaç kredisi faiz oranlarını merak ediyor. 3 ay ödemesiz başvuru yapanın hesabına anında yatıyor. 5.000-7.500 ve 10.000 TL kredi 36 ay vade! İhtiyaç kredileri diğeri kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler amacıyla bu zamanlarda bankaların yeni programları yardımıyla şubeye gitmeden bile telefon ya da internet yolu ile kredi alınabilmektedir.
10.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
7.500 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri