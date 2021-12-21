90 gün ödemesiz başvuru yapanın hesabına hemen yatıyor! Faizler tavan yaptı! 5.000-7.500 ve 10.000 TL kredi 36 ay vade imkanı!

İhtiyaç kredileri başka kredilere göre daha ziyada düşük faizli ve kısa vadeli kredilerdir. Bu tip krediler amacıyla son dönemde bankaların yeni programları yardımıyla şubeye gitmeden dahi telefon ya da internet yolu ile kredi alınabilmektedir.

Bu tip krediler bireysel kredi türündedir. Yani bireyin ticari hedefi dışında kalan ihtiyaçlarını karşılamak üzere verdiği kredidir. Bu tip krediyi kurumlar değil, sadece reel kişiler kullanabilir. Ancak, işletme sahipleri ticari gelirlerini göstererek kendi adlarına da kullanabilir.