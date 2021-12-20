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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 05:51
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    • 21.12.2021 05:51
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    Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kurdaki düşüşün etkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kabine Toplantısı sonrası yeni finansal alternatif ve ekonomik tedbir paketlerini açıklaması sonrası altın, euro ve dolarda sert düşüş yaşandı. A habere konuk olan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kurdaki düşüşün etkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

    AJANSLAR
    Kurdaki düşüşün etkileri nasıl olacak?

    "Elinde döviz olanlar ne yapacak? sorusuna net yanıt veren A Haber'de çarpıcı mesajlar veren Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, "Elinde döviz olanlar bugün 17-18'den (TL) dolar toplayanlar ellerini başının arasına aldılar tekrar çıksın diye. Kurtulun bu işten..." mesajını verdi..



    DÜŞÜŞ ETİKETLERE NASIL YANSIR?
    Kurdaki sert düşüş sonrası market vb. fiyat düşüşleri etiketlere yansır mı? sorusuna da açıklık getiren Faruk Erdem, "Ben orada bir ahlaki sorun görüyorum. Ekonominin gerekleriyle yapanı bir tarafa bırakıyorum. Adamın maliyetti artmıştır, benzin ile iş yapıyordur, dolar ile iş yapıyordur. O maliyeti yansıtıyordur." şeklinde konuştu.



    "DOLAR DÜŞTÜ ŞİMDİ HADİ DÜŞÜRÜN..."
    Madalyonun öteki yüzüne değinen Erdem, "Bir taraftan da hiç dolarla işi olmadığı halde fiyatını artıranlar var. Dolar düştü şimdi hadi düşürün dediğimizde hiç olmazsa yarısı kadar, yüzde 30 düştüyse ya döviz hadi siz de en azından yüzde 15 düşürün dediğimizde maalesef bu olmuyor" şeklinde konuştu.


    HÜKÜMETİN YENİ ADIMLARI SONRASI NE OLACAK?
    Tam bağımsız ekonomiyi üretimle geçeceğiz yorumunda bulunan Faruk Erdem, "Ama bununla ilgili de Başkan Erdoğan'ın bu konuda kesin bir iradesi var. Özellikle bu stokçulukla ilgili yeni yasa tasarısı Meclis'te cezalar artıyor mutlaka denetimimizin olması lazım." dedi.

    Faruk Erdem, şu ifadeleri kullandı:
    "Alınan bu tedbirler sıcağı sıcağına hemen yansımaya başladı. Kur üzerinde bir etkisi oldu. Herhalde yarın bu tedbirler devreye girmeye başlar. Bu kararlarla ilgili yasal düzenleme, yönetmelik veya Cumhurbaşkanlığı kararı… Gerekli adımlarla hemen bu iş yürütülebilir. BES'le ilgili hemen bir Cumhurbaşkanlığı kararı ile bu iş yürütülebilir. Bazılarında yasal düzenleme gerekebilir. O da hızlı bir şekilde gelecek. Zaten Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bize sağladığı avantaj bu… Hızlı, etkin karar alınıp uygulanıyor. Asgari ücret ile ilgili sadece memurlar için değil diğer tüm çalışanlar için verginin ortadan kalkması söz konusu. Asgari ücretin üzerinde maaş alan insanların, maaşlarındaki asgari ücret kadar kısmından vergi alınmayacak. Burada devletin yıllık vergi ferâgatı 54 milyar liraya ulaşacak. Doları görüyorsunuz düştü. Bunun ekonominin gerçekleriyle hiçbir ilgisi olmadığını söylemiştik. Yüzde 30-40 köpük var dediğimizde 'Yok ya olur mu öyle şey?' diyorlardı. Dolar düştü işte.



        TL MEVDUATINA KUR FARKI
        Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda şu ifadeleri kullandı:
        "İnsanlarımız, bankadaki Türk Lirası varlığının mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek ama kur getirisi mevduat kazancının üstünde kalırsa aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Üstelik bu kazanç stopaj vergisinden de muaf tutulacak. Ayrıca TL varlıklarının yeni bir döviz talebi oluşturmayacak şekilde değerlendirilmesini temin edecek araçları devreye alacağız. Dolayısıyla bundan sonra hiçbir vatandaşımızın 'Kur daha yüksek olacak' diye mevduatını Türk Lirası'ndan dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.



        İHRACATÇILAR İLERİ VADELİ KUR RAKAMI ALACAK
        Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza var. Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza doğrudan Merkez Bankası aracılığıyla ileri vadeli kur rakamı verilecek. Bu işlem sonunda ortaya çıkabilecek kur farkı ise TL olarak ihracatçı firmamıza ödenecek.



        BES'TE DEVLET KATKISI ARTIRILIYOR
        Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını yüzde 5 daha artırarak yüzde 30'a çıkartıyoruz.



            İÇ BORÇLANMA SENETLERİNDE SIFIR STOPAJ
            Devlet iç borçlanma senetlerine talebi artırmak için buradaki stopajı yüzde sıfıra indiriyoruz.


            İHRACAT VE SANAYİ İÇİN KURUMLAR VERGİSİNDE BİR PUANLIK İNDİRİM
            Kurum kazançları üzerindeki vergi yükünü azaltarak uluslararası rekabeti desteklemek ve yatırımı teşvik etmek amacıyla ihracat ve sanayi şirketleri için kurumlar vergisinde bir puanlık indirim planlıyoruz.



            KDV'DE YENİ DÜZENLEME
            Katma Değer Vergisi'ni etkinliği, adaleti ve basitleştirmeyi sağlamak amacıyla yeniden düzenliyoruz.



                TEMETTÜ ÖDEMELERİNDE STOPAJ YÜZDE 10'A İNECEK
                Kar payı üzerinden yapılan vergilendirme ve bu gelirin beyanı yatırımcılar açısından caydırıcı bir mahiyet arz eder hale gelmiştir. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için şirketler tarafından yapılacak temettü ödemeleri üzerindeki stopajı yüzde 10'a indiriyoruz.



                KAMU BORÇLANMA SENEDİ ÇIKARILACAK
                KİT'lerden elde edilen ve bütçeye aktarılan gelir paylarına endeksli kamu borçlanma senetleri çıkartılarak yatırımcıların Türk Lirası bazlı varlıklara yönelimi teşvik edilecektir.



                YASTIK ALTINDAKİ ALTINLAR EKONOMİYE KAZANDIRILACAK
                Ülkemizde yastık altında 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu bilinmektedir. Bu altınların finansal sisteme dahil edilerek ekonomiye kazandırılması için piyasa paydaşlarıyla birlikte yeni araçlar geliştirilecektir.



                    KAMU BANKASI KREDİLERİ ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERDE KULLANDIRILACAK
                    Kamu bankalarının toplam kredilerinin belli bir oranını şeffaf şekilde her yıl ilan edilecek öncelikli sektörlere kullandırmasını sağlayacak bir yapı kurulacaktır. Kredi garanti fonu desteğiyle uzun vadeli istihdamı koruma ve geliştirme öncelikli işletme kredileri verilecektir."



                    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN GRAFİKLİ PAYLAŞIMLAR:
                    Tasarruflarını değerlendirirken kurdaki yükselişten kaynaklanan kaygılarını gidermek isteyen vatandaşlarımıza yeni bir finansal alternatif sunuyoruz.
                    Bundan sonra hiçbir vatandaşımız, kur daha yüksek olacak diye Türk Lirası mevduatından dövize geçme ihtiyacı duymayacak.



                    Bir müjdemiz de ihracatçılarımıza...
                    Döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle fiyat vermekte zorlanan ihracatçı firmalarımıza ortaya çıkabilecek kur farkı Türk Lirası olarak ödenecek.



                        BES ile ilgili de bir müjdemiz var…
                        Fon büyüklüğü 250 milyar liraya ulaşan bireysel emeklilik sistemimizin cazibesini artırmak için devlet katkısı oranını %5 daha artırarak %30'a çıkartıyoruz...



                        Devlet iç borçlanma senetlerinde stopajı da yüzde sıfıra indiriyoruz. İstikrar ve güven iklimini güçlendirecek bu yeni tedbirlerin ekonomimize, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.



                        Bu akşam bir müjdeyi de üniversite öğrencilerimize verdik. Yeni burs ve öğrenim kredisi rakamlarının öğrencilerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

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                        İşte yeni finansal araçlar ve ekonomik tedbirler
                        Haberler Ekonomi Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kurdaki düşüşün etkileri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu
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