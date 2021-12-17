Asgari ücrette devrim! Hem emekçinin hakkı korundu hem de işverene kolaylık sağlandı





Hem tarihi oran hem de vergi düzenlemesi muhalefeti dahi şaşırttı. Baktım dün hepsinin sesi kesildi. Çünkü, bu zam oranı beklentilerin üzerindeydi. O yüzden de çalışanlara nefes aldıracak zam oranına seslerini çıkaramadılar. Tabii, gönül isterdi ki daha yüksek zam yapılsın.



Bu arada hükümetten gelen "çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamalarını önemli buluyorum. Bundan sonra enflasyonla ilgili daha net adımlar atılarak, asgari ücretliye verilen zammın, fiyat artışlarıyla geri alınmasına izin verilmeyeceği kanaatindeyim.

BAKAN BİLGİN: KARARIMIZI VERDİK

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz açısından çok önemli. Sadece çalışanlarımızla değil tüm ücret düzeylerini etkileyen bir temel ücret noktasına gelmiştir. Ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntılar... Değişimler sorun yaratır." dedi.

Bakan Bilgin, "Bunları sosyal politikalarla inşa etmek çok önemlidir. Sosyal devletin esas amacı budur. Bu yaklaşımları benimsemek önemlidir. Tüm asgari ücret komisyon üyeleri ve sendikalarımızı tebrik ediyorum. Komisyon kararını Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği ve üretim devamlılığını sağlayan yaklaşımı ve desteğini hissettik." ifadelerini kullandı.