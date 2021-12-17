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    • 17.12.2021 09:41
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    Asgari ücrette devrim! Hem emekçinin hakkı korundu hem de işverene kolaylık sağlandı

    Asgari ücrette tarihi zam! Başkan Erdoğan, 2022'de uygulanacak asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın toplantısı düzenlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 4'üncü ve son toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve yeni asgari ücretin 4 bin 253 TL olduğunu açıkladı. Sabah yazarı Hilal Kaplan ve Dilek Güngör asgari ücretle ilgili yazı kaleme aldı. İşte 2022 asgari ücretle ilgili detaylar...

    Asgari ücrette devrim!

    Asgari ücrete yüzde 50.51'lik tarihi zam yapıldı. Müjdeyi Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Buna göre, 1 Ocak 2022'den itibaren geçerli olacak asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruşa yükseldi.

    TARİHİ ZAM

    Başkan Erdoğan, "Son 50 yılın en yüksek rakamını ifade eden asgari ücret artışı yüzde 50 seviyesinde gerçekleşmiştir. 2022 yılında asgari ücretin en alt rakamı 4 bin 253 lira olarak uygulanacaktır. Çalışanın evli olmasına ve çocuk sayısına göre bu rakam daha da yükselmektedir" ifadesini kullandı.

    VERGİLER KALDIRILDI

    Bu yılki asgari ücrete göre bin 427 lira 50 kuruş zam yapılmış oldu. Asgari ücrete devlet de destek verdi. Asgari ücretteki gelir ve damga vergisi kaldırıldı.

        Bu müjde niteliğindeki açıklamanın ardından sosyal medyada Başkan Erdoğan'a teşekkür mesajları yağdı. Sosyal medya platformu Twitter üzerinden Teşekkürler Erdoğan tweetleri trendlerde 1. sıraya yükseldi.

        Sabah yazarı Hilal Kaplan asgari ücretle ilgili bir yazı kaleme aldı. İşte Kaplan'ın yazısından ilgili kısım şöyle;

        Son 50 yılın en büyük asgari ücret zammı yapıldı. Böylelikle asgari ücret alt sınırı 4 bin 250 TL olarak belirlendi. Ayrıca asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisi de kaldırıldı. Böylelikle hem emekçinin hakkı korunmuş hem de işverene kolaylık sağlanmış oldu.
        Bir önceki yazımda asgari ücretin 4 bin TL'den yüksek olması gerektiğini yazmıştım. Zira "AK Parti, bu ülkede 'emeğin partisi' pozu kesen tüm partilerden daha fazla emekçinin yanında olmuş bir geleneği temsil ediyor" demiştim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e geleneği sürdürdükleri için teşekkür ederim.

        Sabah yazarı Dilek Gündür'ün de asgari ücretle ilgili yazısı şu şekilde;

        Dün bir başka önemli gelişme de asgari ücretti. Günlerdir süren maraton tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başkanlığında işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla 1 Aralık'ta başlayan asgari ücret görüşmeleri mutlu sonla bitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022'den itibaren en düşük çalışanın alacağı ücreti 4.253 TL açıklayınca herkesin yüzü gülmeye başladı. Sadece yüzde 50'lik zam değil, asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisinin kaldırılması da tarihi bir adımdı.



            Hem tarihi oran hem de vergi düzenlemesi muhalefeti dahi şaşırttı. Baktım dün hepsinin sesi kesildi. Çünkü, bu zam oranı beklentilerin üzerindeydi. O yüzden de çalışanlara nefes aldıracak zam oranına seslerini çıkaramadılar. Tabii, gönül isterdi ki daha yüksek zam yapılsın.

            Bu arada hükümetten gelen "çalışanları enflasyona ezdirmeyeceğiz" açıklamalarını önemli buluyorum. Bundan sonra enflasyonla ilgili daha net adımlar atılarak, asgari ücretliye verilen zammın, fiyat artışlarıyla geri alınmasına izin verilmeyeceği kanaatindeyim.

            BAKAN BİLGİN: KARARIMIZI VERDİK

            Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Uzun zamandır merak edilen asgari ücretle ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Kararımızı verdik. Biz de bu süreçte özellikle komisyondaki katkılarıyla işveren sendikalarımıza işçi sendikalarımıza teşekkür ediyoruz. Ülkemiz açısından çok önemli. Sadece çalışanlarımızla değil tüm ücret düzeylerini etkileyen bir temel ücret noktasına gelmiştir. Ekonomik kalkınmanın meydana getirdiği sarsıntılar... Değişimler sorun yaratır." dedi.

            Bakan Bilgin, "Bunları sosyal politikalarla inşa etmek çok önemlidir. Sosyal devletin esas amacı budur. Bu yaklaşımları benimsemek önemlidir. Tüm asgari ücret komisyon üyeleri ve sendikalarımızı tebrik ediyorum. Komisyon kararını Cumhurbaşkanımıza takdim ettim. Sayın Cumhurbaşkanımızın emeği ve üretim devamlılığını sağlayan yaklaşımı ve desteğini hissettik." ifadelerini kullandı.

            Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de asgari ücret ile ilgili açıklamada bulundu. "Asgari ücret hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullanan Bakan Nebati, "Asgari ücretliyi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik. 19 yıldır ezdirmedik şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üzerinde değil çok çok üstünde yüzde 50'lik net artışla asgari ücreti açıkladı Sayın Cumhurbaşkanı... 2022 yılında 4 bin 250 lira net olarak uygulanacaktır. Özellikle yılbaşından itibaren asgari ücretten alınan gelir vergisi ve damga vergisiyle illgili çalışma kararını Sayın Cumhurbaşkanı açıkladı, tarihi artıştır." dedi.

            İŞÇİ TARAFI NE İSTEMİŞTİ?

            Asgari ücret pazarlığında işçi tarafını temsil eden Türk-İş, üçüncü toplantının ardından ilk kez rakam telaffuz etmişti. İşçinin kırmızı çizgisinin 4 bin TL olduğunu belirten Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "İşçinin kırmızı çizgisi 4 bin liraya geliyor. Bunun altında rakam teklif etmek uygun değildir" diye konuştu.

            İŞVEREN NE ÖNERDİ?

            TİSK ise işçiyi enflasyona ezdirmeyeceklerini belirterek, 3 bin 500 liralık bir rakam öne sürmüştü. TİSK bu rakamın üstüne çıkmak için devletten teşvik ve vergi indirimi desteği beklediklerini söylemişti. TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, "TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne 'Ne yapılabilir' diye çalışıyoruz. 3 bin 500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir." ifadelerini kullandı.
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