Manipülatörlere geçit yok! BDDK duyurdu: Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılacak





Açıklamada, "Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir. Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.







İşte BDDK'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşım;

Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir. pic.twitter.com/J55a0mtFbh — Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) (@BDDKResmi) December 20, 2021