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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 00:32
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    • 21.12.2021 00:43
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    Manipülatörlere geçit yok! BDDK duyurdu: Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılacak

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunu ve gerekli incelemeler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılacağını açıkladı. İşte habere ilişkin tüm detaylar...

    BDDK’dan kur manipülasyonu açıklaması

    Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğunu duyurdu.



    BDDK, gerekli incelemeler yapılarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusu yapılacağını açıkladı.



    Açıklamada, "Görsel ve basılı yayın organları ile sosyal medya hesapları üzerinden kur hareketlerindeki olumlu seyri manipüle etmeye yönelik girişimlerde bulunan kişiler olduğu gözlemlenmektedir. Bu kişilerle ilgili gerekli incelemeler yapılarak haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumumuz bu ve benzeri girişimleri yakından takip etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.



    İşte BDDK'nın resmi sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşım;
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