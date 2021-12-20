Hesaplar tepetaklak oldu! Gözler oradaydı! 15.000 TL devlet desteği! Otomatik ya da...

Asgari ücrete gelen zamla eş güdümlü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde de farklılıklar yaşandı. Asgari ücretin yüzde 50.54 oranında zamlanıp 4253 liraya çıkmasıyla eş güdümlü brüt Asgari Ücret de artmış oldu. Brüt asgari ücret 5004 liraya ulaşınca BES'e verdiği teşvik tavanı da arttı. 2021 senesinde brüt asgari ücretin 3577 lira olduğundan ötürü BES'e verdiği Devlet Katkısı 42 bin 924 lira ile sınırlı kalıyordu. Bir diğer söyleyişle BES'e 1 sene içerisinde 42 bin 924 lira yatırıldığında devlet Katkı olarak 10 bin 728 lirayı tasarruf sahibinin hesabına yatırıyordu. Bunu hesaplar iken de 1 senelik brüt asgari ücretin toplamının yüzde 25'ini tasarruf sahibine veriyordu.
2022 senesi amacıyla ise hesaplar değişmiş oldu. BES'deki devlet katkısı, brüt asgari ücret oranında arttı. 2022 senesinde brüt asgari ücret5004 lira oldu. Böylece bir senelik brüt asgari ücret maaşı hesaplandığında 60 bin 48 lira meydana çıkıyor. 2022 senesinde 1 sene süresince BES'e 60 bin 48 lira yatıran birey 15 bin 12 lira devlet katkısını da almış olacak. 15 bin lirayı alabilmek için ise her ay BES'e 5 bin lira para yatırılması gerekiyor.
Kademeli olarak işyerlerinde mecburi kılınan sistemde kalabilmek istemeyenler ayrılabiliyor. Otomatik BES düzenlemesinde sistemden cayanların yeniden sisteme dâhil edilmesi amacıyla beş senelik vakit bulunuyor. Çalışan sayısına göre kademeli olarak otomatik BES uygulayan işyerlerinin 2017'dee sisteme dâhil ettikleri ve cayma hakkını kullanan ya da sistemden çıkan çalışanlarını 1 Ocak 2022 tarihinde yine sisteme dâhil etmesi gerekiyor.
DEVLET KATKISI 15 BİN LİRAYI GEÇİYOR
Asgari ücretin enflasyonun 29.2 puan üstünde yüzde 50.5 gibi yüksek düzeyde yükselmesi BES yatırımcılarının da yüzünü güldürdü. Çalışanların her ay brüt maaşından yüzde 3 kesilerek BES'e aktarılıyor. BES'te her 100 lira biriktiren vatandaşa 25 lira teşvik veriliyor. Devlet tasarrufları çoğaltmak amacıyla birikim hesabı olarak yaşama geçirdiği BES'de her 100 lira biriktirene 25 lira teşvik veriyor.
Bunun üst sınırı da asgari ücrete bağlı bulunuyor. Bir senede çok brüt asgari ücretin yüzde 25'i kadar teşvik veriliyor. Yıllık asgari ücret 60 bin lirayı geçerken devlet katkısı bu tutarlar üstünden yüzde 25 ile sınırlandığı amacıyla bu sene 10 bin 728 lira olan 15 bin lirayı geçek. Sadece gönüllü BES'te olanların 2022'de biriktirdiği 60 bin liraya karşı devlet de 15 bin lira verecek.