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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 08:47
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    • 21.12.2021 08:47
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    Hesaplar tepetaklak oldu! Gözler oradaydı! 15.000 TL devlet desteği! Otomatik ya da...

    Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) yeni devre başladı. Temmuz ayı itibarı ile 18 yaş altındaki vatandaşlar da BES'e katılabiliyor. Birçok aile çocuklarını ufak yaşlardan itibaren Bireysel Emeklilik Sistemi'ne dahil ediyor. BES'e katılımcılarına devlet doğrultusundan destek sağlanıyor. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde asgari ücrete gelen artışla eş güdümlü yeni oranlar meydana çıktı. Asgari ücretin brüt 5004 liraya ulaşmasından ötürü devlet katkısı tavanı 60 bin 48 liraya ulaştı. Hem otomatik BES hem de gönüllü BES yaptıranlar devletten her ay yatırdıkları paranın yüzde 25'ini devlet katkısı olarak aldığından senede toplamda 120 bin lira BES'e yatırdığında 30 bin lira almış olacak.

    Gözler oradaydı! 15.000 TL devlet desteği!

    Asgari ücrete gelen zamla eş güdümlü Bireysel Emeklilik Sistemi'nde de farklılıklar yaşandı. Asgari ücretin yüzde 50.54 oranında zamlanıp 4253 liraya çıkmasıyla eş güdümlü brüt Asgari Ücret de artmış oldu. Brüt asgari ücret 5004 liraya ulaşınca BES'e verdiği teşvik tavanı da arttı. 2021 senesinde brüt asgari ücretin 3577 lira olduğundan ötürü BES'e verdiği Devlet Katkısı 42 bin 924 lira ile sınırlı kalıyordu. Bir diğer söyleyişle BES'e 1 sene içerisinde 42 bin 924 lira yatırıldığında devlet Katkı olarak 10 bin 728 lirayı tasarruf sahibinin hesabına yatırıyordu. Bunu hesaplar iken de 1 senelik brüt asgari ücretin toplamının yüzde 25'ini tasarruf sahibine veriyordu.

    2022 senesi amacıyla ise hesaplar değişmiş oldu. BES'deki devlet katkısı, brüt asgari ücret oranında arttı. 2022 senesinde brüt asgari ücret5004 lira oldu. Böylece bir senelik brüt asgari ücret maaşı hesaplandığında 60 bin 48 lira meydana çıkıyor. 2022 senesinde 1 sene süresince BES'e 60 bin 48 lira yatıran birey 15 bin 12 lira devlet katkısını da almış olacak. 15 bin lirayı alabilmek için ise her ay BES'e 5 bin lira para yatırılması gerekiyor.

    Kademeli olarak işyerlerinde mecburi kılınan sistemde kalabilmek istemeyenler ayrılabiliyor. Otomatik BES düzenlemesinde sistemden cayanların yeniden sisteme dâhil edilmesi amacıyla beş senelik vakit bulunuyor. Çalışan sayısına göre kademeli olarak otomatik BES uygulayan işyerlerinin 2017'dee sisteme dâhil ettikleri ve cayma hakkını kullanan ya da sistemden çıkan çalışanlarını 1 Ocak 2022 tarihinde yine sisteme dâhil etmesi gerekiyor.

    DEVLET KATKISI 15 BİN LİRAYI GEÇİYOR

    Asgari ücretin enflasyonun 29.2 puan üstünde yüzde 50.5 gibi yüksek düzeyde yükselmesi BES yatırımcılarının da yüzünü güldürdü. Çalışanların her ay brüt maaşından yüzde 3 kesilerek BES'e aktarılıyor. BES'te her 100 lira biriktiren vatandaşa 25 lira teşvik veriliyor. Devlet tasarrufları çoğaltmak amacıyla birikim hesabı olarak yaşama geçirdiği BES'de her 100 lira biriktirene 25 lira teşvik veriyor.

    Bunun üst sınırı da asgari ücrete bağlı bulunuyor. Bir senede çok brüt asgari ücretin yüzde 25'i kadar teşvik veriliyor. Yıllık asgari ücret 60 bin lirayı geçerken devlet katkısı bu tutarlar üstünden yüzde 25 ile sınırlandığı amacıyla bu sene 10 bin 728 lira olan 15 bin lirayı geçek. Sadece gönüllü BES'te olanların 2022'de biriktirdiği 60 bin liraya karşı devlet de 15 bin lira verecek.

        SİSTEME DÂHİL EDİLEN ÇALIŞANLAR

        Otomatik emeklilik sistemi 4A, 4C kapsamında sigortalı çalışanları bağlamında alan bir uygulama olup, 45 yaşını doldurmayan Türk vatandaşı olan şahıslar işverenleri doğrultusundan otomatik olarak sisteme dâhil ediliyor. Otomatik bireysel emeklilik sisteminde, işveren yalnızca işçi adına işçinin ücretinden bu kesintiyi gerçekleştirmeyle mükellef olan birey konumdadır. Kesinti çalışanın sigorta matrahı üstünden hesaplamaları yapılır ve işçinin net kazancından kesilerek emeklilik şirketine yatırılıyor.

        Temmuz ayı itibariyle sahip olunan sistem 18 yaş altındaki çocuklara da aynı şekilde uygulanıyor. Çocukların BES hesabına yatırılacak her 100 liraya karşılık devlet 25 lira katkıda bulunuyor. BES, bundan sonra 18 yaş altı çocuklar amacıyla de kumbara vaziyeti görüyor. Aile üyeleri amacıyla ayrı ayrı hesap açılarak yüzde 25'lik devlet katkısından daha çok yararlanılıyor.

        HER AY DÜZENLİ YATIRILIYOR

        Devlet katkısı her ay derli toplu olarak hesaba yatırılıyor. Sistemden erken ayrılanlar katkıyı eksik alıyor. Sistemde on sene kazanlar devlet katkısı hesabındaki tutarın yüzde 60'ına, üç sene kalanlar yüzde 15'ine, 6 sene kalanlar da yüzde 35'ine lak kazanıyor. Sistemde 56 yaşına kadar bekleyenler ise devlet katkısının yüzde 100'ünü alabiliyor.

        Ölüm ya da maluliyet durumunda de devlet katkısının tamamı ödeniyor. Emekliliğe hak kazananlar hesaptaki birikimini bir uygulama dâhilinde talep edebilir. Bu eşit taksitler şeklinde olabileceği gibi toplu olarak da çekilebilecek. Bir başka alternatif de hayat boyu emeklilik aylığı şeklinde olabilir. Emekliliğe hak kazanma yaşı 56.

        VERGİ İNDİRİMİNDE DE KULLANILABİLİR

        Ücretli olarak çalışan, serbest meslek sahipleri kendiniz ve aile bireylerinizin birikimli yaşam sigortası poliçeleri amacıyla ödediğiniz primlerin yüzde 50'si vergi indiriminde kullanılabilir.

        Sağlık, hastalık, kaza, ölüm, işsizlik, doğum, analık, eğitim gibi başka yaşam sigortaları poliçesi amacıyla ödenen primlerin tamamı aylık brüt ücretin yüzde 15'ini, brüt asgari ücretin toplam tutarını aşmamak koşuluyla vergi indiriminde kullanılır.

        BES NEDİR?

        Bireysel Emeklilik sistemi, uzun seneler sonunda oluşturulan birikimlerin, emeklilik döneminde ek bir gelir oluşturma sistemine denmektedir. Sisteme gönderilen katkı paylarıyla, tespit edilen fonlar değerlendirilip değer oluşturulması sağlanır. Ancak Bireysel Emeklilikte bireyin en az 10 sene vakit ile kalma koşulu vardır. 10 seneden sonra 56 yaş doldurulmuşsa emeklilik hakkı kazanılmaktadır.

        Belirlenen bu vakit aşıp, yaşı atlattıktan sonra, dilerseniz yaptığınız birikimleri tek bir seferde alabilirken, dilerseniz taksit şeklinde alabilirsiniz. Taksitle almanız halinde hayat boyu bu haktan faydalanabilirsiniz. BES sistemine son senelerde geniş bir talep olduğunu söylemek mümkün. Genellikle gelecek emeklilik döneminde parasal problem yaşayabileceğini düşünenler, bu sistemle kendilerini güvence altına alıyorlar.
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