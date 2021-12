Hesaplar tepetaklak oldu! Gözler oradaydı! 15.000 TL devlet desteği! Otomatik ya da...

DEVLET KATKISI 15 BİN LİRAYI GEÇİYOR

Asgari ücretin enflasyonun 29.2 puan üstünde yüzde 50.5 gibi yüksek düzeyde yükselmesi BES yatırımcılarının da yüzünü güldürdü. Çalışanların her ay brüt maaşından yüzde 3 kesilerek BES'e aktarılıyor. BES'te her 100 lira biriktiren vatandaşa 25 lira teşvik veriliyor. Devlet tasarrufları çoğaltmak amacıyla birikim hesabı olarak yaşama geçirdiği BES'de her 100 lira biriktirene 25 lira teşvik veriyor.

Bunun üst sınırı da asgari ücrete bağlı bulunuyor. Bir senede çok brüt asgari ücretin yüzde 25'i kadar teşvik veriliyor. Yıllık asgari ücret 60 bin lirayı geçerken devlet katkısı bu tutarlar üstünden yüzde 25 ile sınırlandığı amacıyla bu sene 10 bin 728 lira olan 15 bin lirayı geçek. Sadece gönüllü BES'te olanların 2022'de biriktirdiği 60 bin liraya karşı devlet de 15 bin lira verecek.