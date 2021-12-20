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    • Ekonomi
    • 21.12.2021 08:44
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    • 21.12.2021 08:44
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    EYT 21 Aralık son dakika bugün: EYT 2022'de çıkacak mı? İlk sinyal geldi! Son 7 yıl kuralı! Emeklilikte yaşa takılanların dikkatine...

    EYT 21 Aralık son dakika bugün: EYT yasasının çıkmasını bekleyen binlerce çalışan EYT ve erken emeklilikle alakalı yeni gelişmeleri araştırıyorlar. Emekli olmak amacıyla prim koşulu ile çalışma gün şartlarını tamamlayan EYT'li kişilerin gözü kulağı çıkacak EYT yasasında... Türkiye'de emekli olabilmek amacıyla 3 ana ölçüt gerekli. Bu şartların ilki sigortalılık süresi. İkincisi ise sigorta prim gün adedi. Son olarak ise "yaş ölçütü" gerekiyor. EYT'liler prim gün adedi ve sigortalılık zamanını doldurmasına karşın 1999'da çıkarılan yasa nedeniyle "yaş" ölçütlerine takılmakta.

    takvim.com.tr
    EYT 2022’de çıkacak mı? Emeklilikte yaşa takılanların dikkatine...

    EYT 21 Aralık son dakika bugün: Emeklilikte yaşa takılan binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren EYT ile ilgili yeni haberler var. Mevcut sistemde primini dolduran emekli adayı emeklilik yaşını beklemek zorunda. Çalışma ve Güvenlik Bakanlığı EYT ile ilgili yaptığı son açıklamasında öncelikli olarak gündemlerinde asgari ücret ve 3600 ek gösterge bulunduğunu ifade etmişti. EYT çalışmalarının istikbal senenin ortaları ya da sonucunda başlayacağı tahmin ediliyor.


    EYT NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı doğrultusundan oluşturulan açıklamada, son zamanlarda kamuoyuna yansıyan haberlere dair bir revizyon gereksiniminin oluştuğu belirtilerek "Son zamanlarda kamuoyuna yansıyan haberlere dair bir revizyon gereksinimi oluşmuştur.

    Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusu ile alakalı kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret belirlenmesi bulunuyor ve bu iki mevzuya dair çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile alakalı bir çalışma bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi. Bu açıklama ardından çalışmaların 2022 ortaları ya da sonucunda başlaması bekleniyor.

    Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILMAK NE ANLAMA GELİYOR?

    Türkiye'de emekli olabilmek için 3 ana kriter gerekli. Bu şartların ilki sigortalılık süresi. İkincisi ise sigorta prim gün sayısı. Son olarak ise "yaş kriteri" gerekiyor. EYT'liler prim gün sayısı ve sigortalılık süresini doldurmasına rağmen 1999'da çıkarılan yasa nedeniyle "yaş" kriterine takılmakta.

    EMEKLİLİKTE YAŞA NASIL TAKILDIK?

    EYT mağdurları, kendilerini görmek, duymak istemeyen hükümet ve ortaklarına karşı mücadelelerini sürdürüyor.

    EYT sorunu ilk kez 8 Eylül 1999'da kabul edilen 4447 sayılı kanun ile gündeme geldi.

    Kanundan önce erkekler 25, kadınlar ise 20 yıl sigortalılık süresi ve 5 bin günlük prim gün sayısı doldurmalarıyla emekli olabiliyordu.

    Ancak yasa ile emeklilik yaşı kadınlarda 58'e, erkeklerde 60'a emeklilik için gerekli prim gün sayısı ise 7 bin güne yükseltildi

        EYT Bekleyen Kadınlar İçin Emeklilik Tablosu

        EYT Bekleyen Erkekler İçin Emeklilik Tablosu

        EYT YASASI ÇIKARSA KİMLER FAYDALANABİLECEK?

        EYT'lilere yönelik kurulacak bir komisyonda çalışma yapılıp meclis gündemine gelir, Genel Kurul'da yapılacak oylama ile kabul edilir ve Resmi Gazete'de yayımlanıp yasalaşırsa; 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan çalışanlar bu yasadan faydalanabileceklerdir. 4447 Sayılı Kanun ile emeklilik yaşı kadın sigortalılarda 58, erkek sigortalılarda ise 60 olarak belirlenmişti. Bu kanunda belirtilen tarihlerden önceki dönemde çalışma hayatına başlamış sigortalı çalışanların hakları kazanılmış hak olarak kabul edilecek ve neticede yeni EYT yasasından faydalanabileceklerdir.

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        Haberler Ekonomi EYT 21 Aralık son dakika bugün: EYT 2022'de çıkacak mı? İlk sinyal geldi! Son 7 yıl kuralı! Emeklilikte yaşa takılanların dikkatine...
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