EYT’de yasası çıktı mı, 3600 prim günü... EYT'de kritik formül! 3 yıl düzenlemesi geliyor tam 700 bin kişiyi ilgilendiriyor!
EYT'de yasası çıktı mı, 3600 prim günü... EYT'de kritik formül! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, çalışma gündemlerinde EYT meselesinin olmadığını belirtmesine rağmen gündemde hala sıcaklığını koruyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz aylarda konuya ilişkin verdiği talimat ile yeniden gündeme gelen EYT meselesi hakkında yeni formüllerde öne çıkmaya başladı. Çalışmaların 2022 yılının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. İşte EYT'de güncel gelişmeler.
3600 günle emeklilik formülünün öne çıktığı günlerde 5 farklı formül ise dikkat çekiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT meselesine sıcak bakamamasının ardından gelen sürpriz bir talimat EYT mağdurlarını sevindirmişti.
3600 günden emeklilik için EYT kapsamında kadınlar için 50 ve erkekler için 55 yaş şartı yeniden gündeme geldi.
Şuan için asgari ücret ve 3600 ek gösterge konusunda yapılacak çalışmalara öncelik verildiğini ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'nin gündemlerinde olmadığını ifade etmişti.
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EYT'de 5 Farklı Formül Dikkat Çekiyor
EYT'de son duruma ilişkin henüz net bir çalışma yok. Bir süre daha konuya ilişkin çalışmaların ertelendiğine dair açıklamaların gelmesinin ardından, hangi tür formüllerin uygulanabileceği sorusu ise merak edilmeye başladı.