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    • Ekonomi
    • 20.12.2021 12:34
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    • 20.12.2021 12:40
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    Emekli yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

    Yıl sonu yaklaşırken milyonlarca vatandaşlar Emekli yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtını gündemde yoğun bir şekilde araştırır oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı zamanlarında emekli vatandaşlara 1.100 TL ikramiye veriliyor ve gündemde yılbaşı emekli ikramiyesinin verileceği iddiaları büyük merak uyandırdı. Peki Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? 2022 Ocak zammının yanı sıra yılbaşına özel olarak milyonlarca emekli vatandaşı kapsayan ikramiye hesaplara yatacak mı? İşte cevabı…

    takvim.com.tr
    Emekli yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak?

    Emekli yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekli ikramiyelerinin yanı sıra gündemde yılbaşı ikramiyesi iddiaları da dolaşında vatandaşlar konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki milyonlarca emekliye 2022 emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte yanıtı...

    EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI?

    Emekli vatandaşlara yılbaşı ikramiyesi verilmiyor. Sadece Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100'er liralık bayram ikramiyesi veriliyor. Bayram ikramiyelerinin dışında yılbaşı gibi resmi tatil günlerine özel ödenen bir ikramiye bulunmuyor.

    EMEKLİ 2022 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Milyonlarca vatandaş gündemde sıklıkla Emekli zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına kaç lira zam yapılacağı merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emekli vatandaşları zamlı aylıklarını Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zamlı şekilde alıyor. Dolayısıyla yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon oranına göre değişiyor ve TÜİK verileri yayınlıyor. Yılın son ayı yaşanırken heyecanın dozu arttı ve Ocak ayı Emekli zammı merak edildi. İşte ayrıntılar…

    Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.

        Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

        SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

        EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU

        Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

        ENFLASYON BEKLENTİNİN ÜZERİNDE

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre kasımda tüketici fiyatları yıllık yüzde 21.31, aylık 3.51 arttı. Böylelikle yıllık tüketici enflasyonunda Kasım 2018'den bu yana en yüksek seviye kaydedildi. Üretici fiyatlarında yıllık artış ise yüzde 54.62 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

        Piyasa beklentiler aylık yüzde 3, yıllık ise 20.71 oranında artış olacağı yönündeydi. Tüketici fiyatları bazında kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 24.81 ile patlıcanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 38.76 ile karnabaharda görüldü.

        Yeni yılda yapılacak zam da haziran ile aralık ayı arasındaki altı aylık enflasyon oranı kadar gerçekleşecek. Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte SSK, Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam da kesinleşecek.

        Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.

        Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi Emekli yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?
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