Emekli yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan ve Kurban Bayramlarında ödenen emekli ikramiyelerinin yanı sıra gündemde yılbaşı ikramiyesi iddiaları da dolaşında vatandaşlar konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki milyonlarca emekliye 2022 emekli yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? İşte yanıtı...
EMEKLİLERE YILBAŞI İKRAMİYESİ VAR MI?
Emekli vatandaşlara yılbaşı ikramiyesi verilmiyor. Sadece Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.100'er liralık bayram ikramiyesi veriliyor. Bayram ikramiyelerinin dışında yılbaşı gibi resmi tatil günlerine özel ödenen bir ikramiye bulunmuyor.
EMEKLİ 2022 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Milyonlarca vatandaş gündemde sıklıkla Emekli zammı ne kadar olacak? Sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 Ocak zammı ile birlikte SSK, Bağ-Kur emekli maaşlarına kaç lira zam yapılacağı merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emekli vatandaşları zamlı aylıklarını Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa zamlı şekilde alıyor. Dolayısıyla yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon oranına göre değişiyor ve TÜİK verileri yayınlıyor. Yılın son ayı yaşanırken heyecanın dozu arttı ve Ocak ayı Emekli zammı merak edildi. İşte ayrıntılar…
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 10.48 olarak gerçekleşti.