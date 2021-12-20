Emekli yılbaşı ikramiyesi ne zaman yatacak? Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Emeklilere yılbaşı ikramiyesi verilecek mi?

Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 785 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 8 bin 277 liraya çıkacak.

SSK'lılarda ise en düşük aylık, 2000'den önce emekli olanlarda 2 bin 624 liradan 2 bin 899 liraya, 2000'den sonra emekli olanlarda bin 626 liradan bin 797 liraya çıkacak. Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak.

EMEKLİ OCAK ZAMMI TABLOSU

Yüzde 10.48 artışla en düşük aylık; Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 867 liradan 2 bin 63 liraya, esnaf emeklilerinde 2 bin 350 liradan 2 bin 596 liraya yükselecek.