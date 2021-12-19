19 Aralık canlı döviz kuru: Bugün dolar kaç TL son dakika? Dolar düşer mi, ne zaman düşer? Euro, sterlin anlık alış satış fiyatları!

Piyasaların kapalı olduğu 19 Aralık Pazar günü dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılmaya başlandı. Kurlarda yaşanan hareketlilik bugün de devam ederken yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, '1 dolar ne kadar oldu?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 19 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!
19 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 16,4688
Dolar satış: 16,5563
EURO NE KADAR?
Euro alış: 18,4886
Euro Satış:18,5739