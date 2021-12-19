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    • Ekonomi
    • 19.12.2021 08:56
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    • 19.12.2021 08:56
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    19 Aralık canlı döviz kuru: Bugün dolar kaç TL son dakika? Dolar düşer mi, ne zaman düşer? Euro, sterlin anlık alış satış fiyatları!

    19 Aralık dolar, euro ve sterlin fiyatlarında yaşanan gelişmeler arama motorlarında yoğunlukla araştırılmaya başlandı. Yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler nedeniyle döviz kurunda anlık değişimler yaşanıyor. 19 Aralık 2021 Pazar günü dolar, euro ve sterlin yukarı yönlü hareketine devam ediyor. Peki, 19 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!

    takvim.com.tr
    19 Aralık canlı döviz kuru: Bugün dolar kaç TL son dakika?

    Piyasaların kapalı olduğu 19 Aralık Pazar günü dolar, euro ve sterlin fiyatları araştırılmaya başlandı. Kurlarda yaşanan hareketlilik bugün de devam ederken yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, '1 dolar ne kadar oldu?' Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 19 Aralık dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? 2022'de dolar yükselecek mi, düşecek mi? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları ve yorumlar!

    19 ARALIK GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 16,4688

    Dolar satış: 16,5563

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 18,4886

    Euro Satış:18,5739
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        Haberler Ekonomi 19 Aralık canlı döviz kuru: Bugün dolar kaç TL son dakika? Dolar düşer mi, ne zaman düşer? Euro, sterlin anlık alış satış fiyatları!
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