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    • Ekonomi
    • 19.12.2021 12:20
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    • 19.12.2021 12:24
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    Sahibinden ikinci el arabada o hile deşifre oldu! Bunu yapana dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası

    Sahibinden ikinci el arabada bir hile daha deşifre oldu. Otomobilini daha yüksek fiyattan satmak isteyen bir şahıs, kilometre düşürme oyununa başvurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, satın aldığı aracın orijinal kilometresini düşürüp sattığı ileri sürülen kişi hakkında "dolandırıcılık" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

    Burak Ç, 24 Eylül 2020'de Ankara'da bir noterde 59 bin 600 kilometre olduğunu beyan ettiği aracını, bir şirkete 220 bin liraya sattı. Aracı satın alan şirket, muayene ettirdikten sonra otomobilin orijinal kilometresinin düşürüldüğünü tespit etti.

    Şirketin suç duyurusu üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca soruşturma başlatıldı. Savcılık, Burak Ç'nin aracı 17 Eylül 2020'de Ankara'da başka bir noterde Ufuk Ç'den aldığını ve satış işlemi sırasında aracın 258 bin kilometrede olduğunu beyan ettiğini tespit etti.

    Bunun üzerine gözaltına alınan Burak Ç, ifadesinde aracın kilometresiyle oynamadığını, üzerine atılı suçu işlemediğini savundu. Suç, uzlaştırma kapsamına girdiğinden dosya, uzlaştırma bürosuna gönderildi.

        Tarafların anlaşamaması üzerine savcılık, dava açmak için yeterli şüphe olduğuna kanaat getirerek, Burak Ç. hakkında "dolandırıcılık" suçundan iddianame düzenledi.

        İddianamede, "Burak Ç'nin, sattığı aracın kilometresini düşürüp, müştekiye değerinden fazla fiyata satarak menfaat temin ettiği" belirtildi.

        Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddianamede, sanık hakkında "dolandırıcılık" suçundan, 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası isteniyor.
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        Haberler Ekonomi Sahibinden ikinci el arabada o hile deşifre oldu! Bunu yapana dolandırıcılıktan 5 yıl hapis cezası
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