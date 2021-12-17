Asgari ücrette yıllara göre enflasyon ve refah payı artışı tablosu! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

8 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin 4'üncü ve sonuncusu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç ile komisyon üyeleri katıldı. Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından asgari ücret rakamını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlediği basın toplantısına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Başkanı Özgür Burak Akkoda katıldı.
'SEÇİM ÖNCESİ O GÖRÜŞMELERLE SEÇİME GİDECEĞİZ'
Başkan Erdoğan, asgari ücretinin her yılın aralık ayında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının nezaretinde çalışan ve işveren kesimlerinin iştiraki ile belirlendiğini hatırlatarak, "Nasıl bu yıl aralık ayının başında başladıysak, önümüzdeki yılın yine aralık ayında işçi-işveren bir araya gelmek suretiyle ile yine çalışmalarını sürdürecekler ve seçim öncesi o görüşmelerle seçime gideceğiz" dedi.
'ÖZVERİYLE BU SÜRECİ İŞLETTİLER'
Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bugün gerçekleşen 4'üncü toplantısıyla nihai karar aşamasına gelindiğini vurgulayarak, "Komisyon asgari ücretin 4 bin liranın üzerinde olması gerektiği yönünde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımıza görüş bildirmiştir.