Asgari ücrette yıllara göre enflasyon ve refah payı artışı tablosu! Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

Öncelikle ben şunu ifade etmek istiyorum, gerek işçi kesimini temsilen, gerek işveren kesimini temsilen taraflar gerçekten çok farklı bir anlayış içerisinde özveriyle bu süreci işlettiler. Bu tabii bugüne kadar pek alışılmış bir yaklaşım metodu değildi. Bunlar ilk defa oluyor. Bunları toplu sözleşmelerde de gördük. Bundan dolayı bir Cumhurbaşkanı olarak ben de gerçekten çok mutluyum" diye konuştu.