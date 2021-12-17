Genelge SGK tarafından yayımlandı! 917 TL ödenecek! TC kimlik NO ve dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz!

Cenaze Yardımı Nedir?

Cenaze yardımı ya da ölüm ödeneği şeklinde belirti edilen nakdi yardım, 510 sayılı İş Kanunun kapsamında belirti edilen şartlara göre vefat eden vatandaşlar amacıyla yakınlarına ödenen yardımlardır. Bağkurlu bir esnaf, sigortalı bir çalışan ya da devlet kadrosundaki bir memurun çalışırken vefat etmesi durumunda bu yardım veriliyor. 12 ay sigortası yatıp bu vakit sonucunda iş akdi feshedilen çalışan, o sene amacıylade vefat etmişse de bu yardım verilmektedir. Hem de yaşlılık aylığı bağlanan bireylerin de ölüm ödeneği hak ettiği bilinmektedir. Bu ödenek tek defaya mahsus olmak üzere yatırılmaktadır.