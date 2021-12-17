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    • Ekonomi
    • 18.12.2021 08:57
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    • 18.12.2021 08:58
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    Genelge SGK tarafından yayımlandı! 917 TL ödenecek! TC kimlik NO ve dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz!

    Vefat eden bireyin cenaze işlemleri yukarıda sayılmış olan birinci derece akrabaları doğrultusundan yapılmadıysa yardım işlemi değişik bir yolda ilerler. Cenaze işlemlerinin birinci derece akrabalar haricinde gerçek ya da tüzel vatandaşlar doğrultusundan yapıldığına dair belgelerin kanıt edilmesi halinde cenaze yardımı ödeneği bu kurum ya da bireylere verilir.

    takvim.com.tr
    Genelge SGK tarafından yayımlandı! 917 TL ödenecek!

    Bu ödenek ya da yardım sigortalı çalışanın vefat etmesi halinde yakınlarına verilmek üzere devlet doğrultusundan tespit edilen bir yardımdır. Sosyal Güvenlik Kurumu doğrultusundan öncelikli olarak eşine ve çocuklarına verdiği cenaze yardımı SGK'lı bireyin anne ya da babasına da verilebilmektedir. Bu ödenek bireyin prim yatırmasıyla alakalı bulunduğu amacıyla birincil derecedeki bütün akrabalarına kesinlikle ödenmektedir. Hatta ebeveyn ya da eş-çocuk yok ise vefat eden SGK'lının kardeşlerinden birine bile verilebilir.

    Cenaze Yardımı Nedir?

    Cenaze yardımı ya da ölüm ödeneği şeklinde belirti edilen nakdi yardım, 510 sayılı İş Kanunun kapsamında belirti edilen şartlara göre vefat eden vatandaşlar amacıyla yakınlarına ödenen yardımlardır. Bağkurlu bir esnaf, sigortalı bir çalışan ya da devlet kadrosundaki bir memurun çalışırken vefat etmesi durumunda bu yardım veriliyor. 12 ay sigortası yatıp bu vakit sonucunda iş akdi feshedilen çalışan, o sene amacıylade vefat etmişse de bu yardım verilmektedir. Hem de yaşlılık aylığı bağlanan bireylerin de ölüm ödeneği hak ettiği bilinmektedir. Bu ödenek tek defaya mahsus olmak üzere yatırılmaktadır.

    Cenaze Yardımı Almanın Şartları Nelerdir?

    Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde prim yatırılan çalışanların vefat etmesi halinde ödenen bu yardımın nasıl ve hangi şartlarda verileceği Çalışma Bakanlığınca tespit edilmiştir. Ölüm ödeneği olarak da bilinen cenaze yardımını almak için gerekli şartlar;

    İş Kazası sonucunda vefat etmek

    Meslek hastalığına yakalanma nedeniyle vefat etmek

    Malullük aylığı alıyorken vefat etmek

    Yaşlılık maaşı alıyorken vefat etmek

    Süreli iş göremezlik ödeneği alırken vefat etmek

    Yukarıdaki şartlarda en az 12 ay maaş veya prim ödemesi yapılmışken vefat etmek (vefat eden kişi bu şartları taşıyorsa vefat ettiği zaman sigortalı olması koşulu aranmamaktadır)

        Cenaze Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılmaktadır?

        Cenaze yardımı başvurusu vefat eden kişinin birinci derecedeki yakınlarınca yapılıyor. Vefat eden kişinin ölüm sebebini gösterir ölüm raporu ve dilekçenin ilgili il SGK merkezine verilmesi gerekir. SGK merkezine gitmeden önce ise ölüm raporunun nüfus müdürlüğüne verilip ölümün nüfus kayıtlarına işletilmesi gerekmektedir.

        E-devlet Cenaze Yardımı Sorgulaması Nasıl Yapılır?

        Cenaze yardımı sorgulaması en basit şekilde e-devlet sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruda hak sahibinin TC kimlik numarası alındığı amacıyla bu bireyin kendi e-devlet şifresiyle müracaatyu sorgulaması mümkündür. E-devlet sistemine girerek arama düğmesinde cenaze yardımı ya da ölüm ödeneği yazdığınızda tarafınıza yatırılacak olan ödeneği hak edip etmediğiniz ile alakalı müracaat süreciniz ekranda belirmektedir. Detay kısmına bakarak onay adımını görebilirsiniz. Ödenek Ziraat bankasına aktarıldı yazısını gördüğünüzde bankaya giderek ölüm yardımını çekebilirsiniz.
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        Haberler Ekonomi Genelge SGK tarafından yayımlandı! 917 TL ödenecek! TC kimlik NO ve dilekçe ile başvuru yapabilirsiniz!
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