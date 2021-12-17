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Asgari ücret 4253 TL oldu işsizlik maaşı da arttı! En düşük işsizlik maaşı 2000 TL

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün milyonlarca çalışanı sevindiren haberi verdi. Başkan Erdoğan 2022 asgari ücretin 4253 TL olduğunu duyurdu. Asgari ücretteki artışın ardından vatandaşlara yapılan bazı ödemeler de paralel bir şekilde artış gösterdi. 4.253 TL'ye çıkan asgari ücretteki artışla yaşlı, engelli, evde bakım desteği alanların maaşları da zamlanacak. En düşük işsizlik maaşı 2.000 TL olacak. 65 yaş aylığı 1.300 lirayı geçecek.

17.12.2021 06:59 - Son Güncelleme: 17.12.2021 06:59
Asgari ücret 4253 TL oldu işsizlik maaşı da arttı! En düşük işsizlik maaşı 2000 TL

4.253 TL olarak belirlenen asgari ücrette sağlanan büyük artış birçok düzenlemede ölçü olması nedeniyle toplumun geniş kesimlerini yakından ilgilendiriyor.

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Asgari ücret 4253 TL oldu işsizlik maaşı da arttı! En düşük işsizlik maaşı 2000 TL

Bu nedenle tarihi yükselişle açıklanan asgari ücret işsizlik ödeneği, Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalemde önemli değişiklikler getirecek.

Asgari ücret 4253 TL oldu işsizlik maaşı da arttı! En düşük işsizlik maaşı 2000 TL

SABAH'ta yer alan habere göre, Emeklilik için doğum ve askerlik borçlanması yapanların ödeyecekleri miktar artarken yaşlılık, evde bakım, engelli maaşları zamlanacak.

Asgari ücret 4253 TL oldu işsizlik maaşı da arttı! En düşük işsizlik maaşı 2000 TL

Kendi primini ödeyen Bağ-Kurlular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar yükselecek. Gündelikçiler için ödenecek primler de artacak.

Asgari ücret 4253 TL oldu işsizlik maaşı da arttı! En düşük işsizlik maaşı 2000 TL

Başta işsizlik ödeneği olmak üzere, AGİ, kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalem yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

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