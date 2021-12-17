Asgari ücret 4253 TL oldu işsizlik maaşı da arttı! En düşük işsizlik maaşı 2000 TL

Bu nedenle tarihi yükselişle açıklanan asgari ücret işsizlik ödeneği, Asgari Geçim İndirimi (AGİ), kıdem ve ihbar tazminatları, genel sağlık sigortası primi, geçici iş göremezlik ödeneği, SGK prim borçlanmaları ve idari para cezalarının da aralarında olduğu birçok kalemde önemli değişiklikler getirecek.