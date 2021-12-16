Vatandaşı mağdur ediyorlardı! Devletten otomobil stokçularına operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

2018'de 620 bin, 2019'da 479 bin 2020'de 772 bin, 2021'de de Aralık ayı hariç 675 bin sıfır otomobilin satıldığı belirtilen raporda, önceki yıllara göre kayda değer bir eksiklik bulunmadığı, bu nedenle de fiyat artışının vatandaşın talebi veya arz eksiklikten kaynaklanmadığı, aksine galericiler veya gayri resmi otomobil alım satımı yapanlar tarafından bayilerden toplanarak tekel oluşturulup, fahiş fiyatlarla satıldığı anlatıldı.