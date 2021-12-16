Vatandaşı mağdur ediyorlardı! Devletten otomobil stokçularına operasyon: 51 kişi gözaltına alındı

Galericilerin ve bazı bayilerin sıfır kilometre araçları stoklayarak fiyatları artırması savcılığı da harekete geçirdi. Karabük merkezli 50 ilde bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri iddiasıyla dün 51 kişi gözaltına alındı.
KARABÜK'TE BAŞLADI
SABAH'ta yer alan habere göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı, son zamanlarda sıfır kilometre otomobillerin bayilerde bulunamadığı, bayilerde olması gereken otomobillerin galericiler ve gayri resmi otomobil alım-satımı yapanlar tarafından toplanarak stoklandığı ve piyasada tekel oluşturulduğu, ardından bu otomobillerin bayi liste fiyatlarının çok üzerinde ilan sitelerinde satıldığı iddiaları üzerine, resen soruşturma başlattı.