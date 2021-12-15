Son dakika: Otomobil stokçularına geçit yok! 50 ilde dev operasyon!

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube görevlilerinden kurulan özel ekibin talimatlar doğrultusunda rapor hazırladığı aktarılan açıklamada, "Raporda; araç fiyatlarındaki artışın mevcut enflasyon ve döviz kurlarındaki artışların çok üzerinde olduğu, Otomotiv Distribütörleri Derneğinin yayınladığı raporlara göre 2021 yılında (aralık ayı hariç) 675 bin 107 sıfır kilometre otomobil satıldığı, 2021 yılında satılan otomobillerin 60 bin 216'sının ise kasım ayında satıldığı, 2021 yılı satış rakamları son 10 yılın satış rakamlarıyla karşılaştırıldığında fiyatlardaki artışın serbest piyasa ekonomisi gereğince arz talep ilişkisiyle açıklanamayacağı, otomobil arzında 2018 yılında toplam 620 bin 937, 2019 yılında toplam 479 bin 060, 2020 yılında toplam 772 bin 788 otomobil satıldığı hususları göz önünde bulundurulduğunda önceki yıllara nazaran kayda değer bir eksiklik bulunmadığı anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.