Son dakika: Vatandaşı mağdur eden otomotiv stokçularına demir yumruk! 546 bin TL ceza kesildi

O BAYİYE 546 BİN TL CEZA KESİLDİ

SABAH'ta yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de stokçuluk yaptığı tespit edilen Honda bayisine ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.