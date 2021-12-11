Son dakika: Vatandaşı mağdur eden otomotiv stokçularına demir yumruk! 546 bin TL ceza kesildi

Geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Otomobilde dahi stokçuluk yapıyorlar" diyerek dikkat çektiği sektörde Ticaret Bakanlığı da denetimleri hızlandırdı.
Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'na bağlı 500 müfettişin 128'i otomotiv sektöründe inceleme başlattı. Eş zamanlı Ticaret İl Müdürlükleri de sahadaki denetimleri sıklaştırdı. Tüm Türkiye'deki bayi ve galerileri yakın takibe alan bakanlık dün ilk cezayı İzmir'de kesti.
O BAYİYE 546 BİN TL CEZA KESİLDİ
SABAH'ta yer alan habere göre, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, İzmir'de stokçuluk yaptığı tespit edilen Honda bayisine ceza üst sınırı olan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.