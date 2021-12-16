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    • Ekonomi
    • 16.12.2021 14:25
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    • 16.12.2021 14:26
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    Son dakika: Yapı Kredi Enpara.com Garanti mobil çöktü mü? 16 Aralık Bankaların uygulamaları çöktü mü, neden çalışmıyor?

    Son dakika haberine göre bazı müşteriler Yapı Kredi, Enpara.com, Garanti Bankası uygulamalarına giriş yapamıyor. Peki Yapı Kredi Enpara.com Garanti Bankası çöktü mü? 16 Aralık Bankalar çöktü mü, neden çalışmıyor? İşte son gelişmeler ve konuya ilişkin açıklamalar...

    takvim.com.tr
    Son dakika: Yapı Kredi Enpara.com Garanti mobil çöktü mü?

    Yapı Kredi Enpara.com Garanti mobil çöktü mü? 16 Aralık Bankalar çöktü mü, neden çalışmıyor? soruları gündemde yer alıyor. 3 bankanın mobil uygulamasını uygulanan müşteriler sisteme giriş yapamamaktan şikayetçi. Uygulamanın çöküp çökmediği araştırılıyor.

    YAPIKREDİ, ENPARA.COM. GARANTİ BANKASI MOBİL UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?

    Yapı Kredi, Enpara.com, Garanti Bankası mobil uygulamalarına bir çok kullanıcı giriş yapamamaktan şikayetçi.

    Uygulamalara ara ara giriş yapılamıyor. Konuya ilişkin ise henüz bankalardan açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.
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    Haberler Ekonomi Son dakika: Yapı Kredi Enpara.com Garanti mobil çöktü mü? 16 Aralık Bankaların uygulamaları çöktü mü, neden çalışmıyor?
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