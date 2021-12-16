Son dakika: Yapı Kredi Enpara.com Garanti mobil çöktü mü? 16 Aralık Bankaların uygulamaları çöktü mü, neden çalışmıyor?

Yapı Kredi Enpara.com Garanti mobil çöktü mü? 16 Aralık Bankalar çöktü mü, neden çalışmıyor? soruları gündemde yer alıyor. 3 bankanın mobil uygulamasını uygulanan müşteriler sisteme giriş yapamamaktan şikayetçi. Uygulamanın çöküp çökmediği araştırılıyor.