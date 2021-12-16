Son dakika: Yapı Kredi Enpara.com Garanti mobil çöktü mü? 16 Aralık Bankaların uygulamaları çöktü mü, neden çalışmıyor?

Yapı Kredi Enpara.com Garanti mobil çöktü mü? 16 Aralık Bankalar çöktü mü, neden çalışmıyor? soruları gündemde yer alıyor. 3 bankanın mobil uygulamasını uygulanan müşteriler sisteme giriş yapamamaktan şikayetçi. Uygulamanın çöküp çökmediği araştırılıyor.
YAPIKREDİ, ENPARA.COM. GARANTİ BANKASI MOBİL UYGULAMASI ÇÖKTÜ MÜ?
Yapı Kredi, Enpara.com, Garanti Bankası mobil uygulamalarına bir çok kullanıcı giriş yapamamaktan şikayetçi.
Uygulamalara ara ara giriş yapılamıyor. Konuya ilişkin ise henüz bankalardan açıklama gelmedi. Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.