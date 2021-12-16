İstanbul'da toplu taşımaya zam talebi UKOME'de oy çokluğuyla reddedildi





"MAĞDURUZ, YÜZADE 100 ZAM İSTİYORUZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu taksilerin açılış ücretine yüzde 100 zam yapılmasını talep ederek, "Ulaşım ücretlerine zam yapılırken bizi üvey evlat olarak görmeyin. Biz bunu yıllarca söyledik. Biz hakettiğimiz zamı hiçbir zaman alamadık. Hakettiğimiz oranda bugün burada zam yapılsın. Biz mağduruz. Bizim haklarımız verilsin. Giderlerimiz yüzde 100 oranında arttı. Biz indi-bindi ve açılış ücretine yüzde 100 oranında zam istiyoruz. Kilometre başı ücrete de en az yüzde 60 zam yapılmasını talep ediyoruz. Minibüslerde indi-bindi ücretinin 4 lira olmasını talep ediyoruz" dedi.