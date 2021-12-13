Market çalışanları anlattı! Zincir marketlerin 'gizli stokçuluk' işte böyle afişe oldu

İstanbul'da bazı zincir marketlerin yaptığı 'gizli stokçuluk' deşifre oldu. Temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un ve şekerde satışların nasıl sınırlandırıldığını, zincir market çalışanları tek tek itiraf etti. İşte İstanbul'un farklı semtlerinde zincir marketlerde çalışanların o ifadeleri...
■ Yağ satışında sınırlama uyguladıklarını anlatan Fatih'teki bir market çalışanı, 2 adet 5 litrelik sıvı yağ almanın yasak olduğunu söyledi.
■ Şişli'deki bir marketin çalışanı, "Sütlerde 2'den fazla satış yapamıyoruz. Sadece 2 süt alabilirsiniz. Yağ, şeker, süt gibi belli ürünlerde yasak var. Bu kararı market yönetimimiz verdi" diye konuştu.
■ Yine aynı markette kasada bulunan çalışan ise "Sütler farklı markalardan olsa da 2'den fazla süt alamazsınız. Daha fazlasını kasadan geçemem. Bu seferlik elinizdeki 3 sütü geçelim, ancak bir daha geçemem, yasak var" ifadesini kullandı.