Market çalışanları anlattı! Zincir marketlerin 'gizli stokçuluk' işte böyle afişe oldu

KADEMELİ CEZA GELİYOR

AK Parti, içinde stokçuluk ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı yeni bir torba yasa teklifi hazırlıyor. Düzenleme cezaları hem kademelendiriyor hem de ağırlaştırıyor. İlk grupta düşük orandaki stokçuluk yapanlar yer alacak. Buradaki cezalar 50 bin-100 bin lira arasında olacak. İkinci kademede daha büyük oranda yapılan stokçuluk bulunacak ve 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında ceza verilmesi sağlanacak.





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