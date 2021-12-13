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    Market çalışanları anlattı! Zincir marketlerin 'gizli stokçuluk' işte böyle afişe oldu

    İstanbul'da bazı zincir marketlerin yaptığı 'gizli stokçuluk' deşifre oldu. Temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un ve şekerde satışların nasıl sınırlandırıldığını, zincir market çalışanları tek tek itiraf etti. İşte İstanbul'un farklı semtlerinde zincir marketlerde çalışanların o ifadeleri...

    Zübeyde Yalçın
    Stok itirafı
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    İstanbul'da bazı zincir marketlerin yaptığı 'gizli stokçuluk' deşifre oldu. Temel gıda ürünleri başta olmak üzere yağ, süt, un ve şekerde satışların nasıl sınırlandırıldığını, zincir market çalışanları tek tek itiraf etti. İşte İstanbul'un farklı semtlerinde zincir marketlerde çalışanların o ifadeleri...

    ■ Yağ satışında sınırlama uyguladıklarını anlatan Fatih'teki bir market çalışanı, 2 adet 5 litrelik sıvı yağ almanın yasak olduğunu söyledi.

    Şişli'deki bir marketin çalışanı, "Sütlerde 2'den fazla satış yapamıyoruz. Sadece 2 süt alabilirsiniz. Yağ, şeker, süt gibi belli ürünlerde yasak var. Bu kararı market yönetimimiz verdi" diye konuştu.

    ■ Yine aynı markette kasada bulunan çalışan ise "Sütler farklı markalardan olsa da 2'den fazla süt alamazsınız. Daha fazlasını kasadan geçemem. Bu seferlik elinizdeki 3 sütü geçelim, ancak bir daha geçemem, yasak var" ifadesini kullandı.

        Mecidiyeköy'deki bir market çalışanı da uygulamalarını şöyle anlattı: "Bizde en fazla 5 süt alabiliyorsunuz. Nedeni ise ürünleri stok olarak bekletiyoruz. Bizim markette yağ, şeker ve sütte sınırlandırma var. Yöneticilerime 'Neden?' diye sordum, 'Yasak' yanıtı aldım."

        ŞİKAYET EDİN
        Tüketiciyi Koruma Derneği Mali İşler Komisyon Başkanı Murat Bal, "Marketlerin yaptığı gizli stokçuluk. Depolarda olan mallar zam gelene kadar raflarda sınırlı sayıda satılıyor" dedi. Çok şikayet aldıklarını anlatan Bal, yapılabilecekleri şöyle sıraladı:


        Kolluk kuvvetlerine bildirilebilir.
        Ticaret Bakanlığı'nın haksız fiyat bildirim uygulamasına iletilebilir.
        Gelir İdaresi Başkanlığı da bir uygulama başlattı, vatandaşlar oraya da şikayetlerini iletebilir.

            KADEMELİ CEZA GELİYOR
            AK Parti, içinde stokçuluk ile ilgili düzenlemenin de yer aldığı yeni bir torba yasa teklifi hazırlıyor. Düzenleme cezaları hem kademelendiriyor hem de ağırlaştırıyor. İlk grupta düşük orandaki stokçuluk yapanlar yer alacak. Buradaki cezalar 50 bin-100 bin lira arasında olacak. İkinci kademede daha büyük oranda yapılan stokçuluk bulunacak ve 100 bin lira ile 2 milyon lira arasında ceza verilmesi sağlanacak.

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            Haberler Ekonomi Market çalışanları anlattı! Zincir marketlerin 'gizli stokçuluk' işte böyle afişe oldu
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