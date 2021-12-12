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    • Ekonomi
    • 13.12.2021 10:43
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    • 13.12.2021 10:43
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    Listeye bakmayan pişman olur! 2. el araba almanın akıllıca yolu! En ucuzları belli oldu: 200 bin değil, 100 bin hiç değil sadece...

    Ev, otomobil, arsa, iş yeri alacaklara güzel haber geldi. Bankaların güncel gayrimenkul listeleri yayınlandı. Vatandaşlar tarafından çokça araştırılan Ziraat Bankası, Halk Bankası, TEB, QNB, Akbank, Deniz Bankası, İş Bankası, Yapıkredi bankalarının yeni gayrimenkul listesi duyuruldu. İcralık otomobilleri uygun fiyata alabilmek için bankaların gayrimenkullerini yakından takip edenler harekete geçti bile. Çok ucuz fiyata hem yeni hem kullanışlı otomobil, ev ve iş yeri alacaklar sevinçten havalara uçacak. Teklif veren otomobili, evi, iş yerini, dükkanı kapacak. 50 bin TL, 300 bin TL arasında otomobil, ev, arsa, iş yeri, dükkan alacaklar bu listeye bakmadan geçmesin!

    takvim.com.tr
    2. el araba almanın akıllıca yolu! Listeye bakmayan pişman olur: En ucuzları belli oldu: 200 bin değil 100 bin hiç değil

    Bankaların icralık gayrimenkulleri konut, arsa ve otomobil almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bankalar her dönemde icralık gayrimenkulleri belirli bir fiyat ile satışa sunuyor. Vatandaşlar da gayrimenkulleri teklif vererek almaya çalışıyor. 2022 yılına arabalı girmek isteyen binlerce kişi için bankaların gayrimenkul listesine haberimizde yer verdik. Listemizde Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın satılık otomobillerini görebilirsiniz. Bunun yanı sıra Halkbank, TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası'nın da yeni güncel gayreminkul listesine haberimizde yer verdik. İşte 50 bin TL'den başlayan gayrimenkuller...

    ARALIK AYI SATILIK GAYRİMENKUL LİSTESİ (GÜNCEL)

    ZİRAAT BANKASI GAYRİMENKULLERİ

    Ziraat Bankası tarafından iki otomobil satışa çıkarıldı. İşte verilen teklifler ve otomobil fiyatları...

    Ziraat Bankası otomobil satışının yanı sıra konut, daire, ev, arsa, tarla, iş yeri ve dükkanları da uygun fiyata icradan satışa çıkardı. Çok ucuza alabileceğiniz o gayrimenkuller için aşağıdaki sayfaya gidebilirsiniz.

    https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/gayrimenkul/satilik-gayrimenkuller

    VAKIFBANK GAYRİMENKULLERİ

    Vakıfbankası güncel otomobil satışlarını duyurdu. İşte o otomobiller;

    Vakıfbank otomobil satışının yanı sıra konut, arsa, dükkan, işyeri için de ilan yayınladı. 50 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen 2+1,3+1 yerleri görmek için Vakıfbank'ın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

    Vakıfbank icralık uyguna onut, arsa, dükkan, işyeri ilanı için aşağıdaki linke tıklayınız.

    https://www.vakifbank.com.tr/satilik-gayrimenkul-ve-araclar.aspx?pageID=166

        HALKBANK GAYRİMENKULLERİ

        Halbank Ankara'da 104 bin TL'ye daire satışa çıkardı. Halkbank'ın tüm listesini görmek için aşağıdaki linke gidebilirsiniz.

        https://www.halkbankgayrimenkul.com.tr/

        İŞ BANKASI GAYRİMENKULLERİ

        İş Bankasının güncel gayrimenkul listesinde en ucuz fiyat 92.000 TL olarak göze çarpıyor. İşte bankanın gayrimenkul listesi;

        https://www.istegayrimenkul.com/gm-index.intengo?activeTab=newAdditions&cid=35797561
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        Haberler Ekonomi Listeye bakmayan pişman olur! 2. el araba almanın akıllıca yolu! En ucuzları belli oldu: 200 bin değil, 100 bin hiç değil sadece...
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