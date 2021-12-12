Listeye bakmayan pişman olur! 2. el araba almanın akıllıca yolu! En ucuzları belli oldu: 200 bin değil, 100 bin hiç değil sadece...

Bankaların icralık gayrimenkulleri konut, arsa ve otomobil almak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bankalar her dönemde icralık gayrimenkulleri belirli bir fiyat ile satışa sunuyor. Vatandaşlar da gayrimenkulleri teklif vererek almaya çalışıyor. 2022 yılına arabalı girmek isteyen binlerce kişi için bankaların gayrimenkul listesine haberimizde yer verdik. Listemizde Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın satılık otomobillerini görebilirsiniz. Bunun yanı sıra Halkbank, TEB, Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi Bankası'nın da yeni güncel gayreminkul listesine haberimizde yer verdik. İşte 50 bin TL'den başlayan gayrimenkuller...
ARALIK AYI SATILIK GAYRİMENKUL LİSTESİ (GÜNCEL)
ZİRAAT BANKASI GAYRİMENKULLERİ
Ziraat Bankası tarafından iki otomobil satışa çıkarıldı. İşte verilen teklifler ve otomobil fiyatları...
Ziraat Bankası otomobil satışının yanı sıra konut, daire, ev, arsa, tarla, iş yeri ve dükkanları da uygun fiyata icradan satışa çıkardı. Çok ucuza alabileceğiniz o gayrimenkuller için aşağıdaki sayfaya gidebilirsiniz.
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bankamiz/ziraatten-duyurular/gayrimenkul/satilik-gayrimenkuller
VAKIFBANK GAYRİMENKULLERİ
Vakıfbankası güncel otomobil satışlarını duyurdu. İşte o otomobiller;
Vakıfbank otomobil satışının yanı sıra konut, arsa, dükkan, işyeri için de ilan yayınladı. 50 bin TL ile 500 bin TL arasında değişen 2+1,3+1 yerleri görmek için Vakıfbank'ın sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
Vakıfbank icralık uyguna onut, arsa, dükkan, işyeri ilanı için aşağıdaki linke tıklayınız.
https://www.vakifbank.com.tr/satilik-gayrimenkul-ve-araclar.aspx?pageID=166