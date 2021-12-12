Milli elektrikli tren 2022 yılında raylarda! Bakan Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar: Türkiye'den Çin-Rusya hamlesi

"18 AY GİBİ REKOR BİR ZAMANDA TAMAMLADIK"

Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi, hastanenin yolunu yapmayanlar metrosunu da yapmadılar. İBB'den devraldığımız metroyu 18 ay gibi rekor bir zamanda tamamlayarak 4 ay sonra vatandaşımızın hizmetine açıyoruz.

"KANAL İSTANBUK İLE YENİ BİR ÇAĞIN KAPISINI ARALIYORUZ"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin, "Dünya deniz taşımacılığına yeni bir soluk getirecek, Türkiye'nin denizlerdeki lojistik hâkimiyetini artıracak Kanal İstanbul ile ulaşım sektörü ve denizcilik alanında yeni bir çağın kapısını aralıyoruz. Dünyadaki ticaret hacmi ve bölge ülkelerindeki gelişmeler dikkate alındığında boğazdan geçen gemi sayısının 2035 yılında 52 bine, 2050'li yıllarda ise 78 bine ulaşacağı öngörülmektedir. Bugün, Boğaz'da ortalama bekleme süresi, yaklaşık 14,5 saattir. Bekleme süresi gemi trafiğine, hava şartlarına, yaşanacak bir kaza veya arızaya bağlı olarak 3-4 günü hatta haftayı bulabilmektedir. Kanal İstanbul kapsamındaki ilk ulaşım köprüsü Sazlıdere Köprüsü'nün temelini atarak projemize başladık. Yine diğer ulaşım geçişi olan; Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren hattı inşaatı kapsamında Halkalı-Ispartakule arası demiryolu hattı projemizi de Kanal'ın altından tünel ile geçecek şekilde planladık" açıklamasını yaptı.