Kurumlar vergisi inecek (Ekonomi haberleri)

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin iş dünyası temsilcileriyle İstanbul'da gerçekleştirdiği 7 saatlik zirvede iki müjdeli haber geldi. Kamu projelerini üstlenen işletmelerin rahatlaması için ilave fiyat farkı kararnamesi çıkarılacak, kurumlar vergisi makul oranlara indirilecek. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat artışını teşvik ederek cari işlemlerden dengesinde kalıcı iyileşme sağlamayı ekonomi politikalarının odağına aldıklarını söyleyen Nebati, üretim ve ihracat ağırlıklı politikaların daha etkin şekilde sürdürüleceğine dikkat çekti. Hazal ATEŞ

5G İŞBİRLİĞİ

Türk Telekom, 5G için iş ortaklıklarına devam ediyor. Şirket, bu kapsamda, telekomünikasyon, enerji, finans gibi sektörlerin en önemli gereksinimlerinden 'senkronizasyon' konusunda Net Insight ile bir işbirliğini hayata geçirdi. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Anlaşma, 5G zaman ve frekans senkronizasyonu alanında geliştirdiğimiz patentli teknolojinin, Türk Telekom ve Net Insight ortaklığı ile ürünleştirilmesi ve Türkiye dahil tüm dünya pazarına sunulmasını kapsıyor" dedi.

60 BİN SAĞLIKÇI ALINACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 60 bin sağlık çalışanı alınacağını duyurdu. Koca, "Bilindiği gibi bakanlığımıza 40 bin yeni kadro tahsis edildi. ÖSYM'ye 20 bin sözleşmeli sağlık personeli talebi gönderildi, önümüzdeki günlerde kılavuz yayınlanmış olacak. KPSS puanına göre merkezi yerleştirmeyle ve mülakat yapmadan alım yapacağız. Bunun dışında, Mart'ta ise 10 bini sürekli işçi, 10 bini sağlık personeli olmak üzere 20 bin personeli de ayrıca almış olacağız" dedi. Türkiye'nin Turkovac ile Covid-19 aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biri olduğuna dikkat çeken Koca, aşı ve biyoteknolojik ürün geliştirecek merkez yapılması için ihaleye çıkılacağını anlattı. Barış ŞİMŞEK