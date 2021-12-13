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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Siirt ziyaretinde giymişti! Şal şepik dünyaya açılıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın Siirt ziyaretinde giydiği kıyafetlerinde kullanılan 'şal şepik' kumaşı, dünyaya açılmak için destek bekliyor. Eruh'ta üretilen kumaş, üreticilere umut oldu. Siirt ziyareti sırasında Emine Erdoğan'ın "Bu kumaşlarımız teşvik verilerek geleceğe de taşınsın istiyorum. İnşallah tasarımcılarımıza da bir örnek oldu" şeklindeki sözleri, kentteki üreticileri sevindirdi.

    Şal şepik dünyaya açılıyor

    Siirt'in Eruh ilçesinde üretilen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kenti ziyaretinde giydiği kıyafetlerinde kullanılan 'şal şepik' kumaşı, dünyaya açılmak için destek bekliyor.

    Başkan Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile 4 Aralık'ta Siirt ziyaretinde giydiği kıyafetlerde tercih ettiği şal şepik kumaşı 'Demokrasi Konuşmaları' etkinliği programında da gündeme geldi.

    Üzerlerindeki özel kumaşın sorulması üzerine Emine Erdoğan'ın, "Başkan'ın ne ceket giydiğini göremedim. Siirt'e geldikten sonra fark ettim ki ikimiz de aynı kumaştan ve aynı renkten giyinmişiz. Bu kumaşlarımız teşvik verilerek, Sayın Başkan'ım geleceğe de taşınsın istiyorum. İnşallah tasarımcılarımıza da bir örnek oldu" ifadeleri, Siirt'teki üreticilere umut oldu.

        '6 USTA YETİŞTİRDİK'
        Eruh Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Seyfettin Çelik, Eruh Kaymakamlığı'nın başvurusu üzerine endüstriyel tasarım patenti alınan şal şepik kumaşının bölgenin geleceğe taşınması gereken bir mirası olduğunu söyledi.

        Kumaşın daha önce evlerde kurulan yer tezgahlarda dokunduğunu dile getiren Çelik, "1980'li yıllardan sonra bölgede üretimi oldukça azaldı ve 2000'li yılların başlarında tamamen kaybolmaya yüz tuttu" dedi. Çelik, kumaşın yeniden üretiminin yaygınlaşması için Eruh ilçesi ile Şırnak'ta çalışma başlatıldığını aktararak, bu kapsamda merkezde açtıkları kurslarda 6 dokuma ustası yetiştirdiklerini belirtti.

        Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a bu kumaşı hediye ettiklerini ve onların da Siirt ziyaretinde bu kumaştan hazırlanan giysileri giydiğini ifade eden Çelik, "Sayın Başkanımız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin destek niteliğindeki açıklamaları bizi memnun etmiştir. Bu konuda bize düşen, yeni proje hazırlayıp gelişmesini sağlamaktır" diye konuştu. Çelik, bu kumaşın daha yaygın şekilde üretilmesi, yeni ustaların yetişmesi için desteklenmesi gerektiğine işaret etti.

            10 AŞAMADAN GEÇİYOR
            Geçmişte Siirt ve Şırnak'ta yüzlerce kişiye istihdam sağlayan ancak zamanla unutulmaya yüz tutan, doğal tiftikten üretilip, kök boya ile renklendirilen bu kumaş günümüzde Eruh ilçesinde eski cezaevinden dönüştürülen Şal Şepik Atölyesi'nde üretilerek geleceğe taşınıyor. Saf keçi tiftiğinden elde edilen iplikle, 10 aşamadan geçerek, binbir emekle el yapımı tezgahlarda farklı renklerde dokunan kumaştan, kentteki terziler tarafından pantolon, yelek, etek, ceket ve yöresel kıyafetler hazırlanıyor.
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            Haberler Ekonomi Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Siirt ziyaretinde giymişti! Şal şepik dünyaya açılıyor
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