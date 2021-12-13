Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Siirt ziyaretinde giymişti! Şal şepik dünyaya açılıyor

Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a bu kumaşı hediye ettiklerini ve onların da Siirt ziyaretinde bu kumaştan hazırlanan giysileri giydiğini ifade eden Çelik, "Sayın Başkanımız ve eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin destek niteliğindeki açıklamaları bizi memnun etmiştir. Bu konuda bize düşen, yeni proje hazırlayıp gelişmesini sağlamaktır" diye konuştu. Çelik, bu kumaşın daha yaygın şekilde üretilmesi, yeni ustaların yetişmesi için desteklenmesi gerektiğine işaret etti.