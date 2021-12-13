Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Siirt ziyaretinde giymişti! Şal şepik dünyaya açılıyor

Siirt'in Eruh ilçesinde üretilen, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın kenti ziyaretinde giydiği kıyafetlerinde kullanılan 'şal şepik' kumaşı, dünyaya açılmak için destek bekliyor.
Başkan Erdoğan'ın, eşi Emine Erdoğan ile 4 Aralık'ta Siirt ziyaretinde giydiği kıyafetlerde tercih ettiği şal şepik kumaşı 'Demokrasi Konuşmaları' etkinliği programında da gündeme geldi.
Üzerlerindeki özel kumaşın sorulması üzerine Emine Erdoğan'ın, "Başkan'ın ne ceket giydiğini göremedim. Siirt'e geldikten sonra fark ettim ki ikimiz de aynı kumaştan ve aynı renkten giyinmişiz. Bu kumaşlarımız teşvik verilerek, Sayın Başkan'ım geleceğe de taşınsın istiyorum. İnşallah tasarımcılarımıza da bir örnek oldu" ifadeleri, Siirt'teki üreticilere umut oldu.