'Şal şepik' kumaşı dünyaya açılmak için destek bekliyor! Siirt'te üretiliyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile 4 Aralık'ta Siirt ziyaretinde giydiği kıyafetlerde tercih ettiği şal şepik kumaşı "Demokrasi Konuşmaları" etkinliği programında da gündeme geldi.
Üzerlerindeki özel kumaşın sorulması üzerine Emine Erdoğan'ın, "Başkan'ın ne ceket giydiğini göremedim. Siirt'e geldikten sonra fark ettim ki ikimiz de aynı kumaştan ve aynı renkten giyinmişiz. Bu kumaşlarımız teşvik verilerek, Sayın Başkan'ım geleceğe de taşınsın istiyorum. Evet, şalu şepik kumaşından yapılan giysilerimiz bunlar. İnşallah tasarımcılarımıza da bir örnek oldu" ifadeleri, Siirt'teki üreticilere umut oldu.
Geçmişte Siirt ve Şırnak'ta yüzlerce kişiye istihdam sağlayan ancak zamanla unutulmaya yüz tutan, doğal tiftikten üretilip, kök boya ile renklendirilen bu kumaş günümüzde Eruh ilçesinde eski cezaevinden dönüştürülen Şal Şepik Atölyesi'nde üretilerek geleceğe taşınıyor.
Saf keçi tiftiğinden elde edilen iplikle, 10 aşamadan geçerek, binbir emekle el yapımı tezgahlarda farklı renklerde dokunan kumaştan, kentteki terziler tarafından pantolon, yelek, etek, ceket ve yöresel kıyafetler hazırlanıyor.
Yazın serin kışın sıcak tutması nedeniyle dört mevsim tercih edilen kumaşı üreten ustalar, "şal şepik"in hak ettiği değere kavuşması ve dünyaya açılması için destek bekliyor.
"EMİNE ERDOĞAN'IN DESTEK NİTELİĞİNDEKİ AÇIKLAMALARI BİZİ MEMNUN ETMİŞTİR"
Eruh Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Seyfettin Çelik, AA muhabirine, Eruh Kaymakamlığının başvurusu üzerine endüstriyel tasarım patenti alınan şal şepik kumaşının bölgenin geleceğe taşınması gereken bir mirası olduğunu söyledi.
Kumaşın daha önce evlerde kurulan yer tezgahlarda dokunduğunu dile getiren Çelik, "1980'li yıllardan sonra bölgede üretimi oldukça azaldı ve 2000'li yılların başlarında tamamen kaybolmaya yüz tuttu." dedi.
Çelik, kumaşın yeniden üretiminin yaygınlaşması için Eruh ilçesi ile Şırnak'ta çalışma başlatıldığını aktararak, bu kapsamda merkezde açtıkları kurslarda 6 dokuma ustası yetiştirdiklerini belirtti.