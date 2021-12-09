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    • Ekonomi
    • 09.12.2021 09:40
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    • 09.12.2021 12:12
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    SON DAKİKA : Asgari ücret 2022 zammında ilk rakamlar geldi: 3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı! 4 bin 70 lira masada...

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor. Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı. Asgari ücretin 4 bin liranın üzerine de çıkabileceğini duyuran Erdem, "Bugün bir toplantı olacak. Bu toplantıların perde arkasında yani gerisinde çok önemli görüşmeler oluyor. O görüşmelerde tabi bu rakamlar ortaya çıkıyor. Benim duyduğum şu: Öncelikle 3900-3950 lira net rakamdan bahsediyorum, bir rakam üzerinde bir mutabakat sağlanmış. Ancak buradaki 4 bin lira psikolojik sınırın da üzerine çıkılmak istendiğini de öğrendim. Dolayısıyla açıklanan rakam 4 bin 70 ya da 4 bin 90 lira olabilir." şeklinde konuştu.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Asgari ücret kaç lira olacak? Faruk Erdem duyurdu

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları telaffuz etmesi bekleniyor.

    Asgari ücret kaç lira olacak? Faruk Erdem duyurdu

    Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında resmi süreç devam ediyor.

    İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü toplantısını yapacak.

    İlk toplantısını 1 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda, ikinci toplantısını 7 Aralık'ta Türk-İş'in ev sahipliğinde yapan Komisyon, üçüncü toplantısını saat 10.00'da Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) gerçekleştirecek.

    Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek.

    Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

        ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
        Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

        Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

        Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor.

        Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

        CANLI YAYINDA KULİS BİLGİSİNİ AKTARDI
        Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı.

        Faruk Erdem'in açıklamaları şöyle:

        Bugün bir toplantı olacak. Bu toplantıların perde arkasında yani gerisinde çok önemli görüşmeler oluyor. O görüşmelerde tabi bu rakamlar ortaya çıkıyor. Benim duyduğum şu: Öncelikle 3900-3950 lira net rakamdan bahsediyorum, bir rakam üzerinde bir mutabakat sağlanmış. Ancak buradaki 4 bin lira psikolojik sınırın da üzerine çıkılmak istendiğini de öğrendim. Dolayısıyla açıklanan rakam 4 bin 70 ya da 4 bin 90 lira olabilir.

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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA : Asgari ücret 2022 zammında ilk rakamlar geldi: 3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı! 4 bin 70 lira masada...
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