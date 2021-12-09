SON DAKİKA : Asgari ücret 2022 zammında ilk rakamlar geldi: 3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı! 4 bin 70 lira masada...

CANLI YAYINDA KULİS BİLGİSİNİ AKTARDI

Toplantıdan çıkacak karar milyonlarca çalışan tarafından heyecanla beklenirken, Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem masadaki rakamı canlı yayında açıkladı. Erdem, "3900-3950 TL üzerinde mutakabat sağlandı." kulis bilgisini paylaştı.



Faruk Erdem'in açıklamaları şöyle:



Bugün bir toplantı olacak. Bu toplantıların perde arkasında yani gerisinde çok önemli görüşmeler oluyor. O görüşmelerde tabi bu rakamlar ortaya çıkıyor. Benim duyduğum şu: Öncelikle 3900-3950 lira net rakamdan bahsediyorum, bir rakam üzerinde bir mutabakat sağlanmış. Ancak buradaki 4 bin lira psikolojik sınırın da üzerine çıkılmak istendiğini de öğrendim. Dolayısıyla açıklanan rakam 4 bin 70 ya da 4 bin 90 lira olabilir.

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